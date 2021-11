Città di Castello pallavolo, i risultati della serie C maschile

Come detto più volte il risultato è importante ma per i giovani del Città di Castello Pallavolo ancora più importante è la crescita che giorno dopo giorno sta avvenendo e step dopo step si iniziano a vedere delle buone cose che danno stimoli e voglia di andare avanti. Il team è sereno e negli allenamenti c’è tanta voglia di imparare e migliorarsi ed in campo si trasmettono queste ottime sensazioni; la buona prestazione della gara odierna ne è una conferma anche se non basta a fermare il Narni, capolista attuale del campionato di serie C.

Fonte Ufficio Stampa

Cdc Pallavolo

La partita racconta di un primo set giocato punto a punto fino al 20/20, con qualche imprecisione di troppo quando le palle diventano importanti e pese e il set vola via. La seconda frazione vede i padroni di casa più determinati e vogliosi di non rischiare contrapposti ai tifernati che rallentano e subiscono anche se provano fino alla fine a resistere. Una reazione rabbiosa frutto di buone ed incisive giocate costringe i narnesi a giocarsi ai vantaggi il set e prevalgono grazie alla maggior esperienza dei suoi giocatori che hanno disputato anche campionati nazionali . Best score tra i biancorossi Cerrini con 17 punti.

Fiducia, tanta fiducia bisogna avere e si comincia a vedere il lavoro dei coach Andrea Radici e Claudio Nardi su questi ragazzi che durante la settimana oltre ad allenarsi disputano anche i campionati under 17 e under 19 con ottimi risultati. La vittoria, speriamo, è solo rimandata ma il gruppo dimostra di essere sulla strada giusta e bisogna continuare a lavorare e guardare ai prossimi appuntamenti.

Lunedì 29 Novembre il Città di Castello sarà in campo ad Assisi con la Sir Safety nel campionato under 17 e poi martedì 30 novembre ospiterà il Terni nel campionato Under 19. Prossimo appuntamento poi per i tifosi Sabato 4 Dicembre 2021 ore 19:00 Pala Andrea Joan dove il Città di Castello Pallavolo ospiterà il Tavernelle Delfino Perugia.

Narni Scalo 27 novembre 2021 ore 17.00

Pala Gandhi Narni (TR)

Narni 2021……………………….. 3

Città di Castello Pallavolo….. 0

(25/20 25/15 26/24)

Narni 2021 :

Martinelli, Malatesta, Cipiccia, Contabene, Carriere, Bisonni, Trappetti(L1), Pacciaroni, Lelli, Lama, Martinelli (L2), Ottavi, Cerri, Allenatore : Angelini Luca

Città di Castello Pallavolo :

Cesari, Magrini, Panizzi L. , Moscioni, Rovere , Cerrini (K) , Borghini (L1), Panizzi G. , Polenzani, Pasqui, Rumori, Silvestrelli ( L2).

Allenatore : Andrea Radici Ass: Claudio Nardi Dirigenti : Marco Magrini-