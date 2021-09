Città di Castello, maratona di nuoto benefica contro il Covid

“Nuota contro il Covid” è lo slogan della maratona benefica di 12 ore in programma dalle 8.00 alle 20.00 di domenica 26 settembre nella piscina comunale di Città di Castello, con ingresso gratuito aperto a tutti, senza limiti di età.

Una festa nel segno della fiducia nella ripartenza dello sport dopo la pandemia, che, alla viglia della ripresa dei corsi di nuoto da lunedì 27 settembre, i Nuotatori Tifernati e il Cnat ’99 hanno promosso insieme all’amministrazione comunale, a Polisport e Sogepu, per rendere omaggio a quanti sono in prima linea nella battaglia al virus: uomini e donne della sanità tifernate ai quali saranno affidate simbolicamente le ultime bracciate della giornata nella vasca al coperto dell’impianto.

Un modo per testimoniare la riconoscenza della comunità tifernate a quanti non hanno risparmiato energie e con coraggio hanno salvato vite umane.

La manifestazione non sarà competitiva, perché l’obiettivo è di far nuotare quante più persone possibile, e sarà organizzata nel rispetto di tutte le normative anti Covid-19, quindi con l’obbligo del Green Pass per accedere all’impianto e un numero massimo di 40 nuotatori contemporaneamente ed equamente suddivisi nelle cinque corsie della vasca, con la possibilità di tempi di attesa variabili in relazione ai flussi che si determineranno.

Chi vorrà partecipare non avrà altro da fare che presentarsi all’ingresso: saranno tenuti a prenotarsi esclusivamente i gruppi da cinque a otto componenti, che dovranno dare la propria adesione attraverso l’apposito tasto blu Whatsapp in evidenza nella pagina Facebook dell’evento e disporranno per un’ora di una corsia riservata. Gli spogliatoi potranno essere utilizzati per il tempo strettamente necessario e tutti gli effetti personali, scarpe incluse, andranno riposte in borsa e portate a bordo vasca.

L’ingresso in acqua sarà possibile a tutti fino alle 19.30, quando a tuffarsi saranno gli operatori sanitari presenti all’evento, che concluderanno la maratona. Ogni partecipante riceverà la cuffia con il logo della manifestazione e un attestato di partecipazione. Sarà possibile lasciare offerte in denaro, che saranno devolute a iniziative di beneficenza “a chilometro zero”, cioè rivolte al territorio di Città di Castello.

Per informazioni è possibile contattare il front-office della piscina comunale al numero di telefono 075.8550785 o consultare la pagina Facebook dei Nuotatori Tifernati Polisport.