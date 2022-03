Città di Castello, lutto nel calcio, è morto Ivo Guerri

Lutto nel mondo del calcio, nella nottata fra sabato e domenica. Ivo Guerri, stimato professionista, è morto a soli 71 anni. Una figura centrale del club biancorosso e prima ancora del San Lorenzo Lerchi e poi della società Tiferno 1919.

”Ricorderemo la sua passione per il calcio e la serietà che lo ha contraddistinto in tutti i suoi impegni, portati avanti sempre con grande responsabilità e senso di appartenenza. In un momento così difficile da affrontare, in cui mancano le parole, il presidente Amadori, tutta la dirigenza e lo staff si uniscono al dolore della moglie Ivana Cangi”, ha scritto la società in una nota.

Le parole del presidente Mirko Amadori: “Per tutti noi eri da sempre TU il vero Presidente. Uomo vero, leale con tutti, un uomo raro nell’ambiente del calcio. Nei momenti più difficili bastava una chiamata e tu riuscivi con le tue poche parole a riportare tranquillità. Ti chiedo scusa per tutte le notti in bianco che ti abbiamo fatto passare, questa per te non era solo una società di calcio, per te era una famiglia e soprattutto ricordo quando qualche nostro direttore ti chiamava Papà Ivo. Correvi tanto anche se parlavi poco, da mesi lavoravi e lavoravamo per costruire un organico societario fatto da uomini veri, così chiamavi le persone che sarebbero dovute entrare. Le avevi e le avevamo scelte insieme, ti prometto che ogni tua decisione diventerà operativa, lavoreremo tutti insieme per renderti orgoglioso di noi caro Ivo. L’ultima nostra telefonata venerdì sera, le parole e le promesse che ci siamo fatti ti prometto che saranno mantenute. Chiederemo ad Ivana di fotografare tutto quello che costruiremo, soprattutto per te. Fai buon viaggio”.

Tanti i messaggi di cordoglio fra cui quello dell’amministrazione comunale. “Una notizia che ci addolora profondamente e ci lascia senza parole. Ivo Guerri era una persona perbene, altruista e innamorato della sua famiglia, della comunità dove viveva e dello sport, il calcio in particolare di cui è stato, con orgoglio e determinazione, la colonna portante dell’ambizioso progetto del Tiferno Lerchi 1919. Alla moglie Ivana, alla famiglia ai parenti ed amici, alla società sportiva, le più sentite condoglianze”, conclude la nota dell’amministrazione comunale. I funerali si terranno, lunedì 28 marzo, a partire dalle 15,30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Lerchi.