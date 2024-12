Città di Castello, la Lega esprime solidarietà agli agenti aggrediti e chiede un consiglio comunale aperto per parlare di sicurezza

“Dopo il preoccupante intensificarsi degli episodi di furti e rapine in tutti i quartieri della città già denunciato dalla Lega, nella giornata di sabato, in zona stazione a Città di Castello, alcuni agenti di Polizia sono stati aggrediti, sia verbalmente che fisicamente, da due cittadini di origine straniera già noti alle Forze dell’Ordine, che sono poi stati arrestati. Un episodio che conferma lo scarso livello di sicurezza della nostra città e che dimostra come anche le Forze dell’Ordine siano costantemente in pericolo.

Vogliamo esprimere massima solidarietà agli agenti e comprendiamo la loro difficoltà a gestire certe situazioni dato che spesso vengono messi sotto processo solo per aver tentato di difendersi, per questo è quanto mai urgente che la giustizia venga riformata con buonsenso. Mai nella nostra città si erano verificati con questa intensità episodi del genere, per questo come Lega intendiamo chiedere all’amministrazione comunale di convocare una seduta del Consiglio Comunale aperta alla cittadinanza proprio per parlare di sicurezza.

Chiederemo anche di trattare con attenzione particolare il tema di concessione della residenza, domicilio e permanenza sul territorio, perché, pur avendo massima fiducia nel lavoro degli operatori del Comune, è opportuno intensificare i controlli sincerandosi di come i richiedenti sostengano se stessi e le loro famiglie, esattamente come accade per gli italiani.

I nostri concittadini meritano di poter vivere sentendosi al sicuro a casa loro e in ogni angolo della città: bisogna mettere campo interventi seri e risolutivi, perché andare avanti così è intollerabile”. Così in una nota il Capogruppo della Lega Città di Castello Valerio Mancini e il Segretario cittadini Giorgio Baglioni