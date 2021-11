Chiama o scrivi in redazione

Città di Castello ha da ieri una centenaria in più

L’altotevere e Città di Castello in particolare da ieri hanno una centenaria in più. La signora Giuditta Maria Mazzei ha infatti compiuto 100 anni. Nata a Camporgiano (LU) il 21/11/1921 trasferitasi a Città di castello per seguire la figlia 40 anni fa: è una donna dal carattere dolce e un intelligenza vivace, sempre pronta al dialogo e a raccontare della sua storia vissuta, affettuosa madre di famiglia e adorata dai suoi nipoti.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Città di Castello

“Nonostante il difficile momento di emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo e secondo le attuali disposizioni previste, si è comunque festeggiato questo importante traguardo con un buon pranzo al termine del quale non poteva mancare l’immancabile torta, con tanta gioia ed allegria, circondata dall’affetto di tutti i famigliari, il Primo Cittadino Luca Secondi e il Parroco di Riosecco Don Giancarlo Lepri“, hanno precisato i familiari.

“Benvenuta signora Giuditta Maria nel ristretto novero dei centenari della nostra città”, ha esclamato il sindaco Luca Secondo nel rivolgere a “nonna” Giuditta Maria un augurio sincero e affettuoso a nome di tutta la comunità tifernate. Un grande augurio alle figlie Rosanna e Nunziatina Luccarini il genero e tutti i nipoti e pronipoti”.