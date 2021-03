Città di Castello, guida ubriaco e provoca incidente, denunciato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Città di Castello, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia, un 49enne del luogo. L’uomo, nella prima serata di mercoledì, mentre era alla guida della propria autovettura, in località San Maiano, aveva parzialmente invaso l’opposta corsia di marcia andando a collidere violentemente con un’autovettura proveniente in senso opposto, a bordo della quale si trovava una coppia di sessantenni.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile immediatamente intervenuti assieme a personale del 118, avevano proceduto ai rilievi di rito, chiedendo come da prassi, accertamenti sulle persone rimaste ferite. Proprio tali indagini, hanno consentito di appurare che il 49enne, subito dimesso dopo le prime cure, si trovava in stato di ebbrezza alcolica con un tasso di circa 6 volte il massimo consentito. La coppia dell’altra auto, resta al momento ricoverata. Nei confronti del 49enne, oltre alla denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, i militari hanno proceduto anche al ritiro della patente di guida.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Stazione di Umbertide, che nella serata di ieri, tra le numerose persone controllate in quel centro, hanno proceduto con sanzioni amministrative nei confronti di due soggetti. Nel primo caso, ad un 20enne del posto che nel corso di un controllo alla circolazione stradale è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente. Per lui patente di guida ritirata e segnalazione alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. Nel secondo caso, nei riguardi di uno straniero di 28 anni irregolare sul territorio e già noto alle forze di polizia, il quale, dopo un controllo nei pressi di un distributore di carburanti, è stato accompagnato dai Carabinieri in Questura ove gli è stato notificato un ordine di abbandonare il territorio nazionale entro 10 giorni.