Città di Castello, grande successo per OnlyWine, premiata la qualità

La kermesse è stata la prima manifestazione enoica riaperta al pubblico e agli addetti al settore

Qualità dei prodotti in degustazione, qualità delle cantine, qualità del pubblico e grande

presenza della stampa di settore. Questi aspetti, uniti al grande afflusso di ingressi con circa

3000 persone nelle due giornate, hanno decretato il successo indiscusso di questa edizione

2021 dell’OnlyWine, il Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine che si è tenuto

sabato 19 e domenica 20 presso Palazzo Vitelli a Sant’Egidio a Città di Castello (PG).

“Il grande valore aggiunto di quest’anno è stato l’entusiamo di ripartire che si è percepito durante tutta la manifestazione: dai produttori, al pubblico, alla stampa di settore. Entusiasmo dettato in primis dalla qualità, con vini di grande spessore proposti dalle cantine, un pubblico interessato e selezionato, molte Istituzioni e tantissimi appassionati” – afferma Andrea Castellani, ideatore dell’ONLY WINE – “Mai come quest’anno abbiamo voluto distinguerci e continueremo a farlo. Stiamo, infatti, già lavorando alla prossima edizione 2022 carichi di entusiamo”.

Incorniciati dal cinquecentesco Palazzo erano 80 i produttori presenti in fiera, sapientemente selezionati dall’Associazione Italiana Sommelier, su 8000 metri quadri di spazio espositivo allestito nel parco.

Panini Gourmet per i più golosi, degustazioni guidate da Francesco Saverio Russo all’insegna del Durello dei Monti Lessini e del Verdicchio, degustazioni di Luppolo, approfondimenti sul territorio umbro a cura del GAL Alta Umbria e stand informativi a cura dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Grande interesse per l’ONLY WINE è stato dimostrato anche da parte delle Istituzioni presenti al taglio del nastro: la Sottosegretaria allo Sviluppo Economico, On. Anna Ascani; il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, On. Filippo Gallinella; l’Assessore alle Politiche Agricole della Regione Umbria Roberto Morroni; l’On. Riccardo Augusto Marchetti; il Sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta; l’Assessore al Turismo di Città di Castello Riccardo Carletti; il Dottor Roberto Chiara, Direttore Toscana, Sardegna e Umbria Agenzia Dogane e Monopoli; il Presidente AIS Antonello Maietta; l’ideatore della manifestazione Andrea Castellani; il Presidente di AIS Umbria Sandro Camilli.