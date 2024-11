Città di Castello, Fiere di San Florido e Retrò al via

Città di Castello – Le Fiere di San Florido, evento secolare dedicato al patrono di Città di Castello, apriranno domani, venerdì 15 novembre, e si protrarranno fino a domenica 17 novembre. Oltre 230 espositori invaderanno vie e piazze del centro storico con un’ampia offerta merceologica, affiancati dagli operatori di Retrò, mostra-mercato di antiquariato e collezionismo. Quest’ultima manifestazione si terrà in piazza Garibaldi, dove saranno presenti circa 100 espositori tra antiquari, rigattieri, collezionisti e hobbisti.

Il centro storico di Città di Castello sarà attraversato da un itinerario di bancarelle e stand, con numerosi espositori che offriranno articoli per ogni gusto: 62 stand di abbigliamento, 14 di accessori, 51 di alimentari, 20 di dolciumi, 8 di biancheria e complementi d’arredo, 14 di casalinghi, 11 di calzature e 7 di ferramenta. Non mancherà anche uno stand dedicato agli animali.

In piazza Gabriotti, gli espositori arricchiranno l’esperienza con prodotti enogastronomici tipici e artigianato: dai formaggi lombardi alla polenta, dal culatello di Parma al lampredotto fiorentino, fino ai prodotti sardi e ai dolci tradizionali come i brigidini di Lamporecchio. Non solo cibo: la piazza sarà animata anche da banchi di artigianato e articoli per la casa, come lampade in corda, accessori per la casa e moda pronta.

Il percorso delle Fiere si estenderà attraverso tutto il centro, coprendo numerose aree tra cui via XI Settembre, piazza Raffaello Sanzio, via Angeloni, largo Gildoni, piazza Matteotti, corso Vittorio Emanuele, piazza Fanti, corso Cavour, viale Sauro e largo Santa Veronica. Ulteriori bancarelle saranno presenti anche in via Diaz, via della Barca, vicino al parcheggio adiacente allo stadio Bernicchi, e in viale Europa.

Oltre agli espositori, saranno presenti anche operatori del settore agricolo, associazioni locali e istituzioni scolastiche, con rappresentanti dell’IIS Patrizi Baldelli Cavallotti. Diverse postazioni saranno dedicate ad artigiani, hobbisti e produttori locali, con una zona riservata ai giochi per bambini in piazza Fanti e un’area mercato per artigiani e prodotti tipici in piazza Gabriotti.

L’assessorato al Commercio e al Turismo di Città di Castello ha evidenziato come le Fiere di San Florido rappresentino una tradizione radicata nella comunità, carica di significato spirituale e simbolico per i tifernati. Quest’anno, la manifestazione intende anche celebrare la coesione cittadina e il senso di appartenenza. L’evento è visto come un’opportunità per offrire ai visitatori occasioni di svago e condivisione, in un’atmosfera che anticipa le festività natalizie.

Il programma delle festività natalizie, battezzato “Natale in città”, partirà infatti il 30 novembre, con una serie di eventi che animeranno Città di Castello fino alla fine delle feste. La manifestazione promette di portare novità e occasioni per trascorrere momenti di divertimento in famiglia e con amici nel contesto storico della città.

