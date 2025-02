Città di Castello, Festa di Carnevale in piazza Matteotti

Maschere e coriandoli, musica e allegria saranno assoluti protagonisti domenica 2 marzo del Carnevale in piazza di Città di Castello.

Sotto lo sguardo benevolo di Re Dodone, il simbolo della tradizione carnevalesca della città, dalle ore 15.00 in piazza Matteotti andrà in scena la festa dei bambini che è divenuta un appuntamento immancabile per tutti i tifernati.

“Una tradizione che si rinnova, a cui teniamo tantissimo, perché è una riunione allegra e spensierata della nostra comunità, un pomeriggio di festa che fa parte del vissuto e dell’identità della città, nel quale divertimento, sorrisi e creatività danno spettacolo, coinvolgendo veramente tutti, dai bambini agli adulti”, sottolinea l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, ringraziando le società rionali, le pro loco e le associazioni di volontariato del territorio “per l’entusiasmo e la generosità con cui saranno al fianco dell’amministrazione comunale anche quest’anno e contribuiranno ad animare e rendere piacevole la festa nel centro storico”.

Per tutto il pomeriggio i volontari di Riosecco, San Pio, Salaiolo, San Giacomo, Quelli delà del Ponte – Pesci d’Oro, Madonna del Latte, Prato, Casella prepareranno per i presenti ciaccine fritte, mazzafegati, salsicce e dolci.

Il tocco di gusto che si aggiungerà all’animazione per i bambini, con tante divertenti occasioni di gioco, tra cui truccabimbi, bolle di sapone giganti, baby dance, palloncini e sparacoriandoli. Nell’invitare tutti coloro che “hanno voglia di far festa e amano ritrovarsi nel nostro centro storico”, l’assessore Guerri rivolge un sentito ringraziamento al personale dell’Ufficio Commercio, “che ha curato con la consueta attenzione ogni aspetto organizzativo dell’evento”.