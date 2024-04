Città di Castello, edizione record per Campionato della scuola federale di nuoto Polisport

Una giornata di sport indimenticabile alla piscina comunale di via Engels per il Campionato della scuola federale di nuoto Polisport, che ieri mattina ha fatto registrare circa 330 bambini in acqua.

Un record che non si vedeva da tanto tempo almeno 20 anni. L’impianto tifernate, aveva raggiunto numeri paragonabili per le gare tra iscritti ai corsi natatori solo agli inizi del 2000, in una stagione però molto diversa, nella quale Polisport aveva l’unica scuola della vallata.

La gioia, l’entusiasmo, la sana voglia di misurarsi con i coetanei e competere per la vittoria hanno messo in acqua i piccoli protagonisti della manifestazione, hanno offerto un vero spettacolo ai genitori, ai parenti e agli amici presenti in una tribuna letteralmente piena.

Una cornice davvero splendida, che ha inorgoglito e soddisfatto gli amministratori comunali e i responsabili di Polisport a bordo vasca. La società di gestione degli impianti sportivi comunali ha impiegato 20 collaboratori per assicurare lo svolgimento della manifestazione e fare in modo che tutti i bambini potessero partecipare.

I responsabili di Polisport hanno accettato tutte le iscrizioni last-minute arrivate la mattina stessa, creando piccole difficoltà organizzative con qualche slittamento dei tempi, ma senza deludere i piccoli che si erano presentati con i genitori direttamente all’ingresso dell’impianto.

Festa doveva essere e festa, ancora più grande, è stata, per i giovanissimi nuotatori che hanno gareggiato e si sono divertiti, coronando l’impegno agonistico con le immancabili medaglie ricordo consegnate nelle cerimonie di premiazione svolte a margine delle gare.