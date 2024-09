Città di Castello e Majano unite dallo sport e dalla memoria

Città di Castello e Majano hanno ulteriormente consolidato il loro legame attraverso la partecipazione a eventi sportivi, richiamando la memoria di Angelo Zampini, figura storica di Città di Castello. Riccardo Carletti, assessore allo Sport, ha guidato una delegazione dell’Atletica Libertas, presieduta da Ugo Tanzi, al 32° Trofeo internazionale giovanile di atletica leggera Città di Majano.

La manifestazione, che si è tenuta a Majano, ha visto la partecipazione di circa 600 atleti provenienti da Italia, Slovenia, Polonia e Croazia. L’evento ha offerto un’importante opportunità per i giovani atleti di confrontarsi in una competizione di alto livello. Carletti ha sottolineato il significato di questo incontro, richiamando la figura di Angelo Zampini, eroe di Città di Castello che più di 100 anni fa ha sacrificato la vita in Friuli Venezia Giulia per la difesa della popolazione, meritando la medaglia d’onore interforze.

Riccardo Carletti ha espresso il suo apprezzamento per l’invito e la calorosa ospitalità ricevuta dal Comune di Majano e dall’ASD Libertas Majano. L’assessore ha evidenziato l’importanza dello sport come strumento di connessione e unione tra diverse comunità, sottolineando il valore della manifestazione non solo dal punto di vista sportivo ma anche culturale.

Atletica Libertas, con i suoi 15 giovani atleti e il tecnico Paolo Tanzi, ha partecipato con impegno e determinazione. Tra i partecipanti, Giacomo Palmi ha ottenuto il miglior risultato per la squadra, conquistando il secondo posto nel salto in lungo. Questo risultato ha rappresentato un’importante affermazione per l’atleta e per la squadra, che ha dimostrato il proprio valore in un contesto internazionale.

L’assessore Carletti ha annunciato l’intenzione dell’amministrazione comunale e dell’Atletica Libertas di ricambiare al più presto l’invito ricevuto, rafforzando ulteriormente i legami creati con Majano. La partecipazione a questo evento è stata vista come un’opportunità per continuare a coltivare e sviluppare il legame storico e culturale instaurato da Angelo Zampini tra le due città.

Lo sport continua a essere un elemento centrale nella promozione di relazioni positive e nel rafforzamento dei legami tra le comunità, dimostrando come eventi di questa portata possano avere un impatto significativo tanto sul piano atletico quanto su quello relazionale.