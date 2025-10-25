Città di Castello, dinastia dei Cenci: emozioni al profumo di tartufo

25 Ottobre 2025 Agricoltura, Città di Castello, Ultime notizie 0
Città di Castello, dinastia dei Cenci: emozioni al profumo di tartufo

Storie di tartufai e generazioni

La famiglia Cenci è protagonista di una delle più belle storie di cerca e cavatura del tartufo bianco in Altotevere, che si tramanda tra le generazioni. Nei primi colpi della stagione hanno scovato due trifole di oltre mezzo chilo, uno spettacolo raro e profumatissimo, grazie all’esperienza di Diego Cenci, quarantaseienne, marito di Elisa Pellegrini e padre di quattro ragazzi cresciuti respirando rispetto per la natura e la secolare attività del “cavatore”.

Assieme a Diego, che vanta il tesserino da oltre 15 anni e l’iscrizione all’associazione tartufai dell’Altotevere, si sono avvicinati con entusiasmo i figli Mattia, sedicenne, e Marco, che a breve compirà tredici anni: già abili nel maneggiare vanghino e guinzaglio, sono pronti a imboccare i sentieri dell’appassionante e preziosa cerca insieme al bracco pointer di casa, Yago, fiuto ineguagliabile e vero membro aggiunto della squadra familiare. Dovranno attendere ancora qualche anno, invece, i fratellini Manuel, classe 2018, e Matilde, arrivata a marzo: la passione li unisce tutti verso la tradizione.

“Ho trovato due trifole di oltre mezzo chilo nella stessa giornata – racconta con orgoglio Diego – è una felicità che si vive davvero a contatto con la terra e con gli animali. Il tartufo dà emozioni forti, è una sorpresa ogni volta e il profumo inebriante ti fa capire che hai vissuto un attimo speciale. Quest’anno sono i più belli che ho trovato, speriamo di migliorare ancora”.

La storia familiare, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani del Comune di Città di Castello – affonda le radici in un incontro casuale e romantico: fu un volantino per la vendita di cuccioli di bracco pointer ad avvicinare Diego ed Elisa, in una curiosa coincidenza che aveva a che fare con lo zio tartufaio della futura moglie. “Il destino e la passione hanno fatto nascere la nostra famiglia – aggiunge Diego – la gioia più grande è trovare il tartufo sapendo che tutti mi seguono con il cuore”.

L’assessore al Commercio e Turismo, Letizia Guerri, sottolinea: “Sono storie di vita e di attaccamento alle tradizioni secolari che si rinnovano e ci riempiono di orgoglio. La cerca del tartufo non è solo abilità, ma anche cultura e sentimento, tanto che oggi Città di Castello conta circa 1.500 tartufai nel comune e quasi 2.000 nell’Alta Umbria, con tremila cani specializzati, veri protagonisti della cerca e cavatura dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco”.

Ad Andrea Canuti, presidente dell’Associazione Tartufai Altotevere, il compito di evidenziare i valori universali: “Questa passione racchiude rispetto, condivisione e orgoglio. Negli ultimi trent’anni il territorio ha visto crescere una comunità di specialisti, in grado di trasmettere l’amore per il tartufo e per la natura alle nuove generazioni”.

La storia di Diego, Elisa e dei loro figli diventa così un simbolo della 45esima edizione del Salone nazionale bianco pregiato, in programma nel centro storico da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre. Storie autentiche come questa colorano la manifestazione, fra le più importanti a livello nazionale, dando risalto agli aspetti umani, culturali e identitari della cerca, che in questi giorni mobiliterà appassionati, curiosi ed esperti.

“Nessun luogo come Città di Castello parla del tartufo – spiegano Guerri, Bogliari e Canuti – e qui la trifola non è una rarità, ma un simbolo abbondante e prezioso, legato alla terra e alla tradizione. Le esperienze vissute, i successi nella cerca e le emozioni condivise in famiglia trasformano ogni uscita nei boschi in una storia da raccontare e tramandare”.

Così, quando si parla di tartufo, il valore vero non sta solo nella scoperta della trifola, ma nel rituale familiare che unisce generazioni, nell’emozione condivisa e nella sensazione di appartenere a una comunità di “cavatori”, legata indissolubilmente alla terra e ai suoi prodotti d’eccellenza.

I nostri video

Il telegiornale dell'Umbria del 24 ottobre2025
Il telegiornale dell'Umbria del 24 ottobre2025
La rassegna stampa del 24 ottobre 2025
La rassegna stampa del 24 ottobre 2025
Sparatoria di Verna ad Umbertide ucciso in Albania il ricercato
La Città del Cioccolato diventa realtà a Perugia, dopo 21 anni
Inizia il conto alla rovescia per la XXIV Mostra mercato dello zafferano di Cascia
2° Campionato VVF Padel Perugia Un momento di confronto e condivisione
Sei studenti palestinesi provenienti da Gaza sono stati accolti all’Università di Perugia
Lavatrice prende a fuoco a Terni Vigili del fuoco salvano due anziani
Settore pubblico e sicurezza informatica affrontare la sfida, evento a Bruxelles
Accoltellato il parroco di Gela Identificato e arrestato il presunto autore
Arrestato marito violento a Catania
La Ternana cala i suoi gioielli Il Perugia si affida a Tedesco
Il telegiornale dell'Umbria del 23 ottobre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 23 ottobre 2025
La rassegna stampa del 23 ottobre 2025
La rassegna stampa del 23 ottobre 2025
Caso Andrea Prospero respinto il patteggiamento
Ultimo weekend per Amololio A Montefalco olio come se piovesse con Giorgione
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*