Città di Castello, Concorso Musicale ‘Enrico Zangarelli’ festeggia 25 anni

Una mattinata all’insegna dei ricordi e (ovviamente) della musica, quella odierna (7 maggio) al Teatro degli Illuminati di Città di Castello, dove i protagonisti di ieri e di oggi hanno celebrato il 25° anniversario del Concorso Musicale Nazionale “Enrico Zangarelli”, che partirà ufficialmente domani (8 maggio).

Tante sono state le istituzioni e le personalità intervenute a questa prestigiosa anteprima, fortemente voluta dal dirigente scolastico Filippo Pettinari.

Accanto all’attuale team organizzativo della manifestazione – il direttore artistico Marcello Marini, il rappresentante per l’amministrazione pubblica Roberto Cuccolini e il direttore organizzativo Stefano Susini – erano presenti, tra gli altri, gli ex direttori artistici Giorgio Albiani e Michele Rossetti, insieme alla storica responsabile Anna Maria Ercolani, il sindaco Luca Secondi insieme agli assessori Letizia Guerri e Michela Botteghi e soprattutto gli ex allievi della scuola che hanno allietato la giornata con tanti intermezzi musicali.

Il Consorso “Enrico Zangarelli” – chiamato così in onore dell’ex preside che volle avviare il corso musicale a Città di Castello (l’Alighieri Pascoli è stata tra le prime scuole ad averlo in Umbria) – è stato definito dal preside Pettinari «un’iniziativa nata per i giovani, parte della storia della scuola Alighieri-Pascoli ma soprattutto della storia della città, che da sempre promuove i ragazzi e i talenti della musica. Siamo sopravvissuti anche al terremoto e al Covid (con edizioni di video musicali) e abbiamo intenzione di guardare sempre avanti».

Nata nel 1999 per volere dell’allora preside Mario Massimo Coltellini, con il convinto sostegno dell’allora presidente del Distretto Luigi Chieli la manifestazione musicale – come hanno raccontato Albiani e Rossetti – «è cresciuta sempre di più, portando a Città di Castello (nel 2010) anche 2536 studenti in una sola edizione e 4000 persone al seguito che hanno riempito alberghi fino a Todi».

Durante la mattinata sono stati ringraziati sia tutti i presidi dell’Alighieri-Pascoli, che hanno sempre coltivato lo Zangarelli come un fiore all’occhiello della scuola – oltre a Coltellini e Pettinari anche Franca Rossi, Maria Rita Capacci e Roberto Cuccolini (quest’ultimo ancora oggi nel team organizzativo) – ma anche la Fondazione Cassa di Risparmio, che ha sempre sostenuto il Concorso anche quando il distretto scolastico non poteva più convogliare risorse per farlo.

Sul palco sono saliti anche Alessandra Gasperini, figlia del cavalier Antonio (ex presidente proprio della Fondazione) e lo stesso Chieli, che ha ammesso di essere «emozionato proprio come nel 1999, quando quella prima edizione, una scommessa, partì e fu più che vinta».

La XXV edizione del Concorso “Enrico Zangarelli” avrà il suo via ufficiale domani – mercoledì 8 maggio – con le esibizioni delle 40 scuole iscritte, che quest’anno riempiranno di musica e gioia Scuola comunale di Musica “G.Puccini”, al Teatro degli Illuminati, alla Chiesa di Sant’Agostino (Salesiane) e nella “tradizionale” location delle aule della Scuola Giovanni Pascoli. Nei tre giorni di concorso, fino al 10 maggio, ci sarà spazio per le performance di allievi solisti, gruppi cameristici e cori delle Scuole primarie, secondarie di I e II grado e Licei (con progetti musicali attivi all’interno del Ptof), oltre alle orchestre di Licei musicali e Scuole medie. Domani sera (8 maggio) da non perdere sarà il concerto inaugurale al Teatro degli Illuminati (ore 21 con ingresso libero) che vedrà protagonista un ospite di eccezione, il fisarmonicista Raffaele Damen, già finalista a Italia’s Got Talent nel 2017.