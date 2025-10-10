Città di Castello celebra 20 anni di Altrocioccolato

Dal 24 al 26 ottobre torna il festival del cioccolato etico

Dal 24 al 26 ottobre 2025, il centro storico di Città di Castello tornerà a essere il cuore pulsante del commercio equo e solidale con la ventesima edizione di Altrocioccolato. L’evento, che da due decenni unisce riflessione e convivialità, si conferma appuntamento imprescindibile per migliaia di visitatori, operatori e famiglie.

Con lo slogan “Make Chocolate Not War”, l’edizione 2025 rinnova il suo impegno per un’economia giusta, opponendosi ai modelli produttivi delle grandi multinazionali e promuovendo un consumo consapevole che metta al centro la dignità del lavoro e il rispetto dei diritti umani. Un messaggio forte, che si traduce in una tre giorni di incontri, spettacoli, laboratori per bambini, concerti e degustazioni, con decine di stand dedicati al cioccolato “buono due volte”.

Tra le novità più rilevanti, il ritorno del Fondo regionale per il commercio equo, annunciato a luglio dall’assessore alla Pace e Cooperazione Fabio Barcaioli. Una scelta politica in netta discontinuità con il passato, che riafferma la volontà dell’Umbria di sostenere filiere trasparenti, relazioni internazionali solidali e percorsi educativi per le nuove generazioni. “Investire nel commercio equo – ha sottolineato Barcaioli – significa costruire un modello di sviluppo inclusivo, fondato su giustizia sociale e cooperazione dal basso”.

L’evento, organizzato da Umbria Equosolidale con il sostegno del Comune di Città di Castello e la collaborazione di Equo Garantito, Altreconomia, Terra Nuova e Banca Etica, rappresenta un’occasione di rilancio per il territorio. Dopo lo stop forzato del 2023, l’amministrazione comunale ha lavorato per garantire il ritorno della manifestazione, molto attesa da cittadini, turisti e operatori economici locali.

Il programma completo sarà svelato giovedì 16 ottobre a Perugia, ma già si preannuncia un’edizione ricca di contenuti e partecipazione. Le due piazze principali della città ospiteranno spettacoli e attività per tutte le età, mentre le botteghe del commercio equo dell’Umbria – da Perugia a Orvieto, da Terni a Ponte San Giovanni – porteranno in piazza i loro prodotti e le loro storie.

Altrocioccolato si conferma così non solo una festa del gusto, ma anche un laboratorio di cittadinanza attiva, capace di coniugare intrattenimento e impegno civile. Un’occasione per riflettere, condividere e costruire insieme un futuro più equo, a partire da un semplice gesto quotidiano: scegliere un cioccolato che rispetti le persone e il pianeta.

CITTÀ DI CASTELLO: Altrocioccolato – Festa del Commercio Equo

Giorno: Venerdì 24 ottobre 2025

Orario di inizio: 10:00

Luogo: Centro Storico, Piazza Matteotti e Piazza Gabriotti, 06012 Città di Castello (PG)

Descrizione: Altrocioccolato celebra 20 anni di commercio equo e cioccolato etico. Dal 24 al 26 ottobre, il centro storico di Città di Castello ospita stand solidali, laboratori per bambini, concerti, spettacoli di strada, incontri culturali e attività con le scuole. Lo slogan 2025 è "Make Chocolate Not War". Tra le novità, il ripristino del Fondo regionale per i progetti equosolidali, annunciato dall'assessore Fabio Barcaioli. Conferenza stampa di presentazione il 16 ottobre a Perugia. Evento organizzato da Umbria Equosolidale con il sostegno del Comune e di partner nazionali.