Città di Castello, al Cortile di Santa Cecilia torna Cdcinema

Sedici proiezioni per accompagnare cittadini e turisti nelle sere più calde dell’estate: torna nel cortile di Santa Cecilia a Città di Castello Cdcinema con i titoli più interessanti del panorama italiano, gli ospiti legati al concorso per cineasti emergenti e “un mix di autori e filoni diversi, che crediamo possano divertire un pubblico molto diversificato” dichiara Paolo Montanucci, presidente di Cdcinema, invitando tutti alla serata inaugurale, mercoledì 30 giugno 2021, ore 21.30 con la proiezione di apertura: “Cooperman” con la regia Eros Puglielli e Luca Argentero.

© Protetto da Copyright DMCA

“Apriremo con una delle sezioni storiche di Cdcinema, che si chiama Scelto da noi, in cui confluiranno i titoli a nostro giudizio più interessanti della stagione. Venerdì 2 luglio avremo invece la prima ospite, Alice Filippi, e il primo film in concorso Sul più bello. Anche quest’anno saranno gli spettatori a decretare il vincitore e potranno farlo conoscendo in prima persona i protagonisti della sfida”.

“Da quest’anno Cdcinema è una delle manifestazioni ufficialmente sostenute dal comune con un protocollo d’intesa che valorizza questa esperienza per l’aspetto della animazione culturale ma anche per il progetto che la sostiene attraverso il concorso per opere prime e seconde. Sempre più spesso le iniziative avranno bisogno di risorse locale per diventare un fatto di attrattività complessiva, un’occasione di esperienze culturali positive e condivise” ha dichiarato l’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli, per il quale “vivere il cinema in presenza e nel rispetto delle normative Anticovid sarà un bel momento, un ulteriore passo verso la normalità, ancora fragile. Ringrazio i volontari di Cdcinema che si sono spesi molto affinchè la rassegna del Cortile di Santa Cecilia potesse riprendere senza ulteriori stop”.

“Questa rassegna ha sempre una grande importanza dal punto di vista dei contenuti e dell’intrattenimento. C’è anche il pubblico popolare che avrà di che divertirsi. La cifra artistica è quella che curo. ” ha detto il direttore artistico di Cdcinema Alessandro Boschi, direttore artistico di CdCinema, regista e conduttore della trasmissione di Rai Radio3 Hollywood Party “ “Sarà una 12° edizione bella e originale, ricca di ospiti e novità– che tutti i volontari hanno organizzato con la solita passione e amore per il Cinema”.

LEGGI ANCHE – Città di Castello, inaugurata Piazza delle Tabacchine

Molte le collaborazioni: “La prima con i Supermercati Gala che offriranno l’ingresso grauito alle cinque serate dedicate al Concorso e che vogliamo ringraziare” dice Il presidente Montanucci. “Poi quella con la Pro-loco Trestina, dove Cdcinema andrà in trasferta il 21 luglio, e con l’associazione Trecalci. Infine la serata del 22 luglio che in concomitanza con la giornata della Liberazione di Città di Castello, proporrà la versione definitiva di un documento che ha suscitato molto interesse. La guerra in casa, con la regia Sandro Busatti, Alvaro Tacchini, prodotto con filmati e foto degli archivi di guerra britannici e tedeschi”.

Il programma:

Mercoledì 30 Giugno / Scelti da noi Copperman, Italia 2019, Regia Eros Puglielli. Attori Luca Argentero, Galatea Ranzi, Fortunato Cerlino: Anselmo, un adulto rimasto nel mondo della propria infanzia, combatte il male e i criminali che minacciano il suo paese nelle vesti del supereroe Copperman, grazie ad una speciale armatura donatagli dal fabbro locale. Al suo fianco la sua amica di infanzia e suo grande amore Titti e sua mamma Gianna.

Venerdì 02 Luglio / Opera Prima e Seconda Sul più bello, Italia 2020, Regia Alice Filippi Attori Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Eleonora Gaggero: Marta è una ragazza di 19 anni che ha perso i genitori all’età di 5 anni, ha una malattia incurabile ed è piuttosto bruttina. Marta, tuttavia, è anche una ragazza estremamente solare e determinata e ha un sogno nel cassetto: vuole che un ragazzo s’innamori di lei, ma non uno qualunque, lei vuole conquistare il cuore di Arturo.

Lunedì 05 Luglio / Opera Prima e Seconda Non odiare, Italia 2020, Regia Mauro Mancini, Attori Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Cosimo Fusco: Simone è uno stimato chirurgo di origine ebraica, che conduce una vita tranquilla a Trieste. Un giorno, si trova a soccorrere per strada un uomo, ma una volta scoperta sul petto di quest’ultimo tatuata una svastica, decide di non prestargli soccorso. Ma nei giorni successivi prevalgono i sensi di colpa e Simone decide di occuparsi dei figli rimasti orfani dell’uomo. Durata 90 min.

Mercoledì 07 Luglio / Scelti da noi Le sorelle Maccaluso, Italia 2020, Regia Emma Dante, Attori Alissa Maria Orlando, Susanna Piraino, Anita Pomario: Le sorelle Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella Macaluso vivono, senza i genitori, in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. Le loro sono vite precarie, eppure piene di sogni e aspirazioni. Ognuna di loro ha una storia personale da raccontare che narra le tante vicende familiari.

Venerdì 09 Luglio / Opera Prima e Seconda L’Ospite, Italia 2018, regia Duccio Chiarini, Attori Daniele Parisi, Silvia D’Amico, Anna Bellato: un imprevisto turba la relazione tra Guido e la fidanzata Chiara: la donna è costretta ad ammettere i propri dubbi sul rapporto. Di fronte ai primi tentennamenti, nella speranza di farle cambiare idea, decide di lasciare la casa dove convivono da anni e di chiedere ospitalità sui divani delle persone a lui più care, divenendo testimone dei loro intrecci amorosi.

Lunedì 12 Luglio / Opera Prima e Seconda, Il grande passo, Italia 2019, regia Antonio Padovan, Attori Stefano Fresi, Giuseppe Battiston, Flavio Bucci: Mario Cavalieri gestisce un negozio di ferramenta di quartiere a Roma. Un giorno, riceve una telefonata: suo fratello Dario è in prigione. I due fratelli, si trovano soli di fronte a un’impresa impossibile: andare sulla Luna.

Mercoledì 14 Luglio / Scelti da noi, Cosa sarà, Italia 2020, Regia Francesco Bruni, Attori Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi: La vita di Bruno Salvati è in una fase di stallo. I suoi film non hanno mai avuto successo, sua moglie Anna sembra già avere un altro. Un giorno, Bruno scopre di avere una forma di leucemia. L’improvvisa rivelazione sul suo stato di salute, porta Bruno a rivalutare quei legami familiari vacillanti, in particolare quello con Umberto, suo padre.

Venerdì 16 Luglio / Opera Prima e Seconda, Mio fratello rincorre i dinosauri, Italia 2019, Regia Stefano Cipani Attori Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy de Palma: La relazione di Jack con il fratello Gio, portatore di Sindrome di Down, si sviluppa nel corso degli anni attraversando fanciullezza e adolescenza. La presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare agli amici l’esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti.

Lunedì 19 Luglio / Scelti da noi Il mistero di Henri Pick, Francia Belgio 2019, Regia Rémi Bezançon, Attori Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon: Una giovane editrice scopre un manoscritto straordinario che decide di pubblicare immediatamente. Il romanzo scala presto le classifiche, nonostante il suo autore, Henry Pick, noto a tutti più come pizzaiolo che come romanziere e morto qualche anno prima, non abbia mai scritto altro che la lista della spesa.

Mercoledì 21 Luglio . Trestina / Scelti da noi L’agenzia dei Bugiardi, Italia 2019, Regia Volfango de Biasi Attori Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi: Fred, Diego e Paolo sono membri di un’agenzia diabolica e brillante che fornisce alibi ai loro clienti. Fred si innamora di Clio, ma il padre della ragazza è un cliente dell’agenzia, che nasconde alla moglie la relazione con la sua giovane amante. Accidentalmente si ritroveranno in vacanza tutti insieme coinvolti in una situazione esplosiva.

Giovedì 22 Luglio / Scelti da noi La guerra in casa, Regia Sandro Busatti, Alvaro Tacchini , Editing e Montaggio 321 Video Jacopo Tonelli, Beatrice Mancini, Samuele De Bennassuti, Post Produzione Audio Alberto Brizzi per Sound Studio Service, Voce Narrante Mauro Silvestrini Voci delle testimonianze Enrico Paci, Elio Mariucci, Documentario prodotto con filmati e foto degli archivi di guerra britannici e tedeschi.

Venerdì 23 Luglio / Scelti da noi Yesterday, Gran Bretagna 2019, Regia Danny Boyle, Attori Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Joel Fry, James Corden: Trama Jack Malik è un musicista di scarso successo. In lui crede solo Ellie, manager, amica e forse qualcosa in più, benché inespresso. Finché una sera, dopo che ha deciso di smettere con la musica e cercare un lavoro più regolare, Jack ha un incidente e perde coscienza durante un blackout planetario. Quando si sveglia, scopre che il mondo è stato privato delle canzoni dei Beatles e che lui è rimasto il solo a ricordarle.

Lunedì 26 Luglio / Scelti da noi 7 Ore per farti innamorare, Italia 2020, Regia Giampaolo Morelli, Attori Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Diana Del Bufalo: dopo aver scoperto che la fidanzata lo tradisce con il suo capo, il diligente giornalista Paolo De Martino si licenzia e trova lavoro presso una rivista per uomini. L’incontro con la seducente Valeria cambia la sua vita e gli farà capire che le vie dell’amore sono infinite e il cuore a volte può davvero sorprenderci.

Mercoledì 28 Luglio / Scelti da noi Viaggio ai confini della terra, Norvegia, Svezia, Repubblica, Ceca 2019,: Regia Espen Sandberg , Attori Pal Sverre, Katherine Waterston, Christian Rubeck: Come ha fatto Roald Amundsen, uno sconosciuto proveniente dall’impoverita Norvegia, a divenire il più grande esploratore polare di tutti i tempi? La risposta non la fornisce una sola spedizione ma la sua intera esistenza, tanto straordinaria quanto affascinante, segnata dalla sua ossessione per l’ignoto.

Venerdì 30 Luglio / Scelti da noi Matthias & Maxime, Canada 2019, Regia Xavier Dolan, Attori Xavier Dolan, Gabriel D’Almeida Freitas, Harris Dickinson: Matthias & Maxime sono due amici di infanzia che stanno girando un cortometraggio amatoriale. Il film richiede che i due si bacino, ma dopo questo atto così innocuo le cose cambiano improvvisamente. Nelle menti dei due ragazzi, infatti, si insinua il dubbio sulle loro preferenze sessuali, che sconvolgerà la loro cerchia sociale e le loro esistenze.

Domenica 01 Agosto / The winner is I miserabili, Francia 2019, Regia Ladj Ly , Attori Damien Bonnard, Alexis Manenti, Jeanne Balibar, Djibril Zonga: Stéphane si unisce alla squadra anti crimine di Montfermeil, vicino Parigi, dove regna un clima di tensione e violenza generato dalle bande dei malviventi, il cui unico obiettivo è ottenere il controllo del quartiere. La goccia che fa traboccare il vaso è il furto di un leoncino che viene rapito da un circo.