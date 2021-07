Chiama o scrivi in redazione

Città di Castello, al cortile di Santa Cecilia CdCinema

Al via la 12° edizione della rassegna cinematografica offerta dall’Associazione Culturale CdCinema agli amanti del buon cinema. Confermata la guida sapiente del giornalista, regista e conduttore della trasmissione di Rai Radio 3 Hollywood Party, Alessandro Boschi.

Questa edizione, dopo la tanto sofferta sospensione di quella del 2020, apre il 30 giugno e fino al 1 agosto animerà il Cortile di Santa Cecilia di Città di Castello.

“Sarà una 12° edizione bella e originale, ricca di ospiti e novità – afferma Alessandro Boschi, Direttore artistico di CdCinema – che tutti i volontari hanno organizzato con la solita passione e amore per il cinema. Peccato che una leggerezza, non certo di CdCinema, abbia causato un ingolfamento di date con manifestazioni analoghe. Ma come sempre sarà la qualità delle nostre scelte, dei titoli che proporremo, a fare la differenza” ha affermato il Direttore artistico.

Tanti ottimi film in programma e tanti saranno gli ospiti presenti al cortile che verranno svelati proiezione dopo proiezione. Confermato il Concorso “Opere Prime e Seconde” ove, come da tradizione, è il pubblico a dare la sua preferenza votando i film dei registi alla loro prima o seconda esperienza cinematografica, scelti tra quelli più significativi. A questo proposito c’è da sottolineare che i film in concorso quest’anno saranno a ingresso gratuito grazie al sostegno di GALA SUPERMERCATI che ha condiviso con CdCinema la volontà di andare incontro a tutti i cittadini tenendo conto del difficile momento attraversato.

Confermata la categoria “Scelti da noi”, una serie di film che i volontari di CdCinema hanno selezionato tra quelli che li hanno maggiormente appassionati. Rinnovata la scelta di uscire per una sera dal centro storico della città, spostandosi nella frazione di Trestina per la proiezione del film L’agenzia dei bugiardi.

Un ringraziamento del Presidente di CdCinema, Paolo Montanucci, va a tutti volontari e agli sponsor che hanno reso possibile la rassegna, in particolar modo a Gala Supermercati che ha offerto l’ingresso gratuito a tutte le SERATE DI GALA, ossia a tutte le serate in cui saranno proiettati i film in concorso. Un ringraziamento speciale anche alla Proloco di Trestina e all’Associazione TreCalci che attraverso il loro contributo hanno reso possibile la trasferta a Trestina con il film L’agenzia dei bugiardi.

DATE RASSEGNA 2021

Mercoledì 30 giugno ore 21.30 Copperman Scelti da noi

Venerdì 2 luglio ore 21.30 Sul più bello Opera prima e seconda

Lunedì 5 luglio ore 21,30 Non odiare Opera prima e seconda

Mercoledì 7 luglio ore 21,30 Le sorelle Macaluso Scelti da noi

venerdì 9 luglio ore 21,30 L’Ospite Opera prima e seconda

lunedì 12 luglio ore 21,30 Il grande passo Opera prime seconda

mercoledì 14 luglio ore 21.30 Cosa sarà Scelti da noi

venerdì 16 luglio ore 21.30 Mio fratello rincorre i dinosauri Opera prima e seconda

lunedì 19 luglio ore 21.30 Il mistero di Henri Pick Scelti da noi

mercoledì 21 luglio ore 21,30 L’agenzia dei bugiardi Scelti da noi TRESTINA

giovedì 22 luglio ore 21,30 La Guerra in casa Scelti da noi

venerdì 23 luglio ore 21,30 Yesterday Scelti da noi

lunedì 26 luglio ore 21,30 7 ore per farti innamorare Scelti da noi

Mercoledì 28 luglio ore 21,30 Viaggio ai confini della terra Scelti da noi in collaborazione

Con il Festival delle Nazioni

Venerdì 30 luglio ore 21,30 Matthias & Maxime Scelti da noi

domenica 1 agosto ore 21,30

PREMIAZIONE VINCITORE CONCORSO OPERE PRIME E SECONDE:

I miserabili The Winner is