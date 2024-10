Città di Castello: aggredisce familiari oppone Carabinieri, arrestato

Città di Castello: aggredisce familiari e si oppone ai Carabinieri, arrestato

Città di Castello – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Città di Castello hanno arrestato in flagranza un 43enne, cittadino di origine tunisina, con l’accusa di resistenza e violenza verso un pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto in seguito a una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di una famiglia locale che segnalava atteggiamenti aggressivi del figlio, noto per problemi di tossicodipendenza, nei confronti dei genitori.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato l’uomo in strada; al momento dell’identificazione, in evidente stato di alterazione, ha opposto resistenza, costringendo i militari a intervenire per immobilizzarlo e trasferirlo in caserma per gli accertamenti. Durante l’operazione, il 43enne ha reagito violentemente, causando lievi lesioni a uno degli agenti.

Dopo le procedure di rito, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Perugia, l’uomo è stato arrestato e, in seguito a rito direttissimo, gli è stato imposto l’obbligo di presentarsi regolarmente alla polizia giudiziaria.