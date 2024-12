Città di Castello: a Palazzo Albizzini spazio alle guide speciali

Città di Castello – Per un giorno quattro ragazzi con disabilità mentale hanno illustrato le bellezze della struttura. Progetto promosso dalla Cooperativa La Rondine in collaborazione con la Fondazione Albizzini e la cooperativa Atlante

Lo scorso 6 dicembre si è svolta una parte della fase conclusiva del progetto per le autonomie del Centro Salute Mentale di Città di Castello. In collaborazione con la Coop Soc. La Rondine, la Fondazione Palazzo Albizzini collezione Burri e la Coop Atlante Servizi Culturali quattro ragazzi, Anna, Lucia, Giacomo e Tomas sono diventati ‘Guide per un giorno dí Palazzo Albizzini’. Questo progetto, anche se ancora in modo frammentario, confinato nel mosaico delle buone pratiche, definisce una dimensione nuova del welfare culturale, che punta a stringere alleanze tra il settore culturale/creativo e il mondo della cura, della salute e del benessere.

Sono state create opportunità di incontro e crescita per persone con disabilità psichiatrica che hanno potuto rapportarsi al mondo artistico- culturale non da semplici fruitori ma da operatori-attori con tempi e modi adeguati alle diverse forme di espressione e in relazione alle diverse difficoltà.

“C’è molta soddisfazione da parte della cooperativa La Rondine per i nostri ragazzi, per le nostre guide. Ringraziamo la Fondazione Burri che ci ha permesso di vedere questi bellissimi quadri – dice il Presidente della Cooperativa La Rondine Luciano Veschi – Vogliamo inoltre ringraziare il Dipartimento di Igiene Mentale con cui collaboriamo da tempo e con cui condividiamo azioni sempre più attive per i nostri ragazzi. Desideriamo infatti mettere in luce le loro capacità perché sono veramente abili nell’arte e nel far comprendere l’arte a noi tutti che invece a volte non conosciamo”.

“E’ una giornata speciale ed è il secondo incontro che proponiamo con i ragazzi del centro salute mentale di Città di Castello. È molto interessante vedere come acquistano la propria autonomia proponendo delle visite guidate e partecipate con un grande coinvolgimento e interesse per l’arte del maestro Burri – spiega l’educatrice della Coop Atlante Servizi Culturali Anita Sarti – In questi ultimi anni abbiamo fatto dei percorsi sull’accessibilità museale e con loro abbiamo lavorato proprio sulla funzione della mediazione. Nel 2023 hanno gestito una visita agli ex seccatoi del tabacco e in questa giornata un appuntamento speciale a Palazzo Albizzini”.

Arte, storia e cultura come strumenti di riabilitazione e inclusione anche in un altro progetto che consiste nella creazione dei percorsi tematici all’interno del centro storico allo scopo di far conoscere la storia della città ai turisti: i ragazzi li accompagneranno lungo tutto il percorso e descriveranno i punti di interesse che saranno toccati. Si partirà venerdì 20 con “CI SI VEDE IN PIAZZA – la famiglia Vitelli in città”. Sono allo studio anche altri percorsi tematici; il progetto ha ricevuto il pieno sostegno dell’amministrazione comunale. L’appuntamento è per venerdì 20 dicembre a partire dalle ore 10:30 in Piazza Gabriotti.

Un progetto, questo delle autonomie professionali, che risponde ad una vera finalità di inclusione: ha permesso a un gruppo di ragazzi con disabilità psichica di essere parte attiva di un progetto senza rimanerne semplicemente beneficiario o fruitore. E’ stata data loro l’opportunità di essere protagonisti diretti di un’esperienza non più “per loro” ma soprattutto realizzata “con e da loro”. Le varie attività realizzate all’interno del progetto hanno inoltre permesso di promuovere nelle persone coinvolte un benessere individuale grazie al potenziamento delle risorse e della capacità di apprendimento necessarie all’autorealizzazione.