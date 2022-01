Città di Castello, 5 milioni di euro per i nove progetti per riqualificazione città

Sindaco Luca Secondi: “Parte il disegno della città del futuro che vogliamo grazie al miglioramento della vivibilità del centro storico

“Il

disegno della città del futuro che vogliamo parte dal, nell’ambito del bando del Governo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana finalizzati al miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale cittadino”.

Da Ufficio Stampa Comune di Città di Castello

Il sindaco Luca Secondi annuncia così che “la proposta trasmessa nel giugno scorso dall’assessorato ai Lavori Pubblici al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, promotore della misura di sostegno rivolta ai comuni insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dell’Interno, è stata completamente accolta grazie all’ottimo lavoro degli uffici comunali e consentirà entro il 2026 di attuare importanti progetti di recupero funzionale di contenitori e luoghi strategici del cuore della città e di dare ulteriore impulso al miglioramento della viabilità ciclopedonale che costeggia la mura urbiche”.

I progetti finanziati

Nel dettaglio saranno finanziati la ristrutturazione del loggiato Gildoni e della cupola di copertura di Palazzo Bufalini (150 mila euro); il rifacimento della pavimentazione di piazza San Giovanni in Campo (100 mila euro) e di piazza del Marchese Paolo (200 mila euro); la ristrutturazione della palazzina dell’Itis Franchetti in piazza San Francesco per la valorizzazione archivistico-museale dell’immobile con il trasferimento dell’archivio storico comunale (1 milione 400 mila euro); il restauro dell’ultimo piano della Biblioteca comunale Carducci per l’allestimento del caffè letterario (300 mila euro); la ristrutturazione e la riqualificazione del complesso architettonico del chiostro di San Domenico e dell’ex Chiesa della Carità (2 milioni 350 mila euro); il rifacimento e il ripristino delle facciate della Pinacoteca comunale lungo via Pomerio San Florido e lungo via Santa Caterina, con la ristrutturazione dell’edificio d’angolo del perimetro murario del museo all’imbocco della stessa via (250 mila euro); la riqualificazione dell’area e dello stabile del mercato coperto di Corso Cavour (100 mila euro); il completamento del percorso ciclopedonale delle mura urbiche tra porta Santa Maria Maggiore e piazza Garibaldi con il collegamento al parco Le Fonti (150 mila euro). “Gli interventi che avremo l’opportunità di realizzare – sottolinea Secondi – ci permetteranno di centrare uno dei principali obiettivi del mandato amministrativo appena iniziato, ovvero la valorizzazione del centro storico attraverso lo sviluppo di progetti culturali e turistici finalizzati alla promozione dei suoi tesori, ma anche con l’attuazione di azioni concrete per il miglioramento della vivibilità dei suoi luoghi, puntando sulla mobilità dolce capace di sostenere un nuovo modello di fruizione degli spazi interni ed esterni alle mura urbiche”.