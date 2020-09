Cigar & tobacco festival torna a maggio 2021 anticipazione didattico formativa con degustazioni

Il Cigar & Tobacco Festival – la manifestazione di nicchia per eccellenza dedicata gli appassionati del tabacco e del fumo lento organizzata dalla Ac Company – così come lo conosciamo tornerà il prossimo anno. L’appuntamento è già fissato per l’ultimo week end di maggio, il 29 e il 30, sempre a San Giustino in provincia di Perugia nella splendida Villa Magherini con l’immancabile presenza di prestigiose aziende produttrici di sigari – pipe e tabacco nazionali ed internazionali.

Per questo settembre, però, gli organizzatori della manifestazione hanno comunque voluto essere presenti anche se con una versione ridotta del Festival, per lanciare un messaggio positivo e non rompere quella tradizione che richiama ogni anno a raccolta migliaia di persone, dagli estimatori più fedeli, ai semplici curiosi.

Non saranno presenti espositori, per attenersi alle nuove normative anti Covid, ma si svolgeranno degustazioni, approfondimenti e appuntamenti didattici.

Il 25 e il 26 settembre Villa Magherini verrà, quindi, allestita per accogliere i visitatori ed accompagnarli attraverso quel viaggio tra aromi, essenze e spezie che vedono come grande protagonista il sigaro e la pipa con i suoi abbinamenti.