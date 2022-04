Chiama o scrivi in redazione

Cerca di fregare i poliziotti ma gli va male: denunciato e fermo dell’automobile

Ci prova ma gli va male, un 41enne è stato fermato dalla Polizia stradale di Città di Castello. Lui è un albanese che ha cercato di fregare i poliziotti esibendo un documento “conversione patente estera”. Agli agenti ha mostrato un documento sostitutivo che, nelle more della conversione della sua patente estera, lo avrebbe abilitato a condurre i veicoli anche in Italia.

Gli operatori della Polstrada, evidentemente abituati alle scuse più bislacche quando fermano qualcuno che è senza patente, hanno fatto dei controlli mediante la Sala Operativa del Commissariato tifernate. E hanno scoperto che l’autoscuola che avrebbe rilasciato il documento era chiusa da tempo. Sentito dagli operatori, il 41enne ha tentato di giustificarsi dichiarando di aver consegnato la sua patente di guida al presunto titolare dell’autoscuola al fine di predisporre tutte le formalità necessarie a consentirgli di sostenere un nuovo esame per il conseguimento della patente italiana.

A suo dire, il titolare dell’autoscuola, gli avrebbe inviato il documento sostitutivo via mail. I poliziotti, a quel punto, appurato che il conducente aveva tentato di indurli in errore, lo hanno denunciato e all’albanese è stata anche contestata la violazione prevista per guida senza patente, più il fermo amministrativo del veicolo.