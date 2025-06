Centri estivi sportivi Polisport, qualità Coni e tariffe contenute

Dal 9 giugno al 14 agosto sport per giovani dai 6 ai 13 anni

Al via da lunedì 9 giugno fino al 14 agosto la nuova edizione dei Centri Estivi Sportivi Polisport, contraddistinti dal marchio di qualità del Coni. L’iniziativa, rivolta a ragazzi dai 6 ai 13 anni, propone un ricco programma multidisciplinare a prezzi contenuti, confermati invariati da cinque anni, nonostante l’aumento dell’inflazione. Il progetto, realizzato dal Comune di Città di Castello in collaborazione con la società partecipata Polisport, si distingue per l’offerta di molteplici attività sportive, organizzate in modo innovativo e con una particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza.

I centri estivi, situati nella “cittadella sportiva Belvedere” all’interno degli impianti di Via Engels, si confermano una proposta di rilievo nel panorama locale e nazionale. A testimonianza dell’alta qualità dell’offerta, il presidente regionale del Coni, Aurelio Forcignanò, ha visitato gli impianti e promosso con giudizio positivo l’organizzazione e la gestione, sottolineando il valore dell’iniziativa. La formula prevede orari flessibili e servizi differenziati, con attività mattutine part time e la possibilità di includere il pranzo, erogato presso la “Caffetteria Sportiva by D.E.C.”.

Il programma include cinque sport di squadra — calcio, basket, pallavolo, rugby e beach volley — e quattro discipline individuali — tennis, scherma, padel e atletica leggera. Gli interventi tecnici sono affidati a professionisti esperti e tecnici qualificati, provenienti dalle società sportive cittadine coinvolte, come Tiferno Pallacanestro, Città di Castello Rugby e altre sette realtà sportive di riferimento. La presenza di educatori laureati in scienze motorie o diplomati ISEF con qualifiche federali assicura un’assistenza adeguata e una preparazione sportiva adeguata alle diverse fasce d’età.

L’aspetto economico rappresenta un elemento distintivo dell’iniziativa: le tariffe rimangono infatti ben al di sotto della media nazionale, come evidenziato da un recente sondaggio condotto da Adoc/Federconsumatori. Tale risultato è particolarmente rilevante, visto il contesto di crescita generalizzata dei prezzi, e rappresenta un sostegno concreto alle famiglie, favorendo l’accesso di un ampio numero di giovani alle attività sportive. Inoltre, il sistema di sconti progressivi per nuclei familiari consente ulteriori risparmi a chi iscrive più figli.

Dal punto di vista organizzativo, l’attività si sviluppa dal lunedì al venerdì, con una struttura oraria ben definita: l’accoglienza è prevista dalle 7:30 alle 8:45, seguita da un breve appello e dal trasferimento alle postazioni sportive. Le attività si svolgono dalle 9:00 fino alle 12:15 per la modalità part time, o fino alle 14:15 per chi aderisce al servizio con pranzo. A garanzia di un corretto stile di vita, la collaborazione con l’Istituto di Scienza dello Sport del Coni e con la Federazione Medico Sportiva Italiana consente di proporre menù equilibrati e di educare i partecipanti ai principi di una sana alimentazione.

Dal 2018 Città di Castello è il primo comune della regione a offrire questi centri estivi polisportivi con certificazione Coni, ponendosi come modello nazionale di riferimento per la qualità della proposta e per l’efficienza gestionale degli impianti sportivi. L’amministrazione comunale e Polisport mantengono così un impegno costante nell’ambito della promozione sportiva, valorizzando le risorse locali e offrendo una formula che unisce sport, formazione e socializzazione.

L’interesse e la partecipazione registrati negli anni sono cresciuti progressivamente, confermando l’apprezzamento delle famiglie tifernati e non solo. Il progetto si propone di integrare attività motorie e sportive con metodologie innovative, volte a favorire la crescita psico-fisica dei ragazzi, rispettando le specificità di ogni fascia d’età. La presenza del marchio di qualità Coni garantisce anche elevati standard di sicurezza e competenza nell’organizzazione.

Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate presso la segreteria front office all’interno del Palazzetto dello Sport “Andrea Joan”, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Il pagamento prevede una quota una tantum di iscrizione e assicurazione di 20 euro, valida per tutto il periodo dei centri estivi, oltre alla tariffa settimanale per la frequenza.

Il riconoscimento da parte del Coni e il sostegno tecnico del presidente regionale Forcignanò confermano l’eccellenza raggiunta dai Centri Estivi Polisport di Città di Castello. Questa iniziativa rappresenta un elemento qualificante della programmazione sportiva locale, che mira a garantire un’offerta accessibile, formativa e coinvolgente per i giovani, con una solida base organizzativa e strutturale. Gli interventi saranno sviluppati in un contesto di sicurezza e con la presenza costante di figure specializzate, per assicurare esperienze sportive positive e costruttive.

In conclusione, l’edizione 2025 dei Centri Estivi Sportivi Polisport si presenta come un’opportunità consolidata e di qualità per le famiglie di Città di Castello, mantenendo fede alla tradizione di promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione sociale, confermando inoltre la città come punto di riferimento nel panorama nazionale per la gestione efficiente e innovativa delle attività sportive estive dedicate ai giovani.