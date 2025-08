Centri estivi Polisport Educamp, stagione positiva e finale

Ultima settimana dal 11 al 14 agosto con posti disponibili

Centri estivi sportivi targati Polisport con il marchio Educamp del Coni si avviano alla conclusione della stagione 2025, con numeri che confermano il successo dell’iniziativa. L’attività riprenderà per l’ultima settimana dall’11 al 14 agosto presso il parco della cittadella sportiva Belvedere di Città di Castello, offrendo ancora alcune disponibilità per iscrivere i bambini. La chiusura definitiva degli impianti, piscina comunale inclusa, è prevista per domenica 17 agosto.

Nonostante i lavori di ammodernamento in corso nella piscina comunale, che hanno comportato la chiusura della vasca olimpica esterna, l’affluenza ai centri estivi non ha subito contraccolpi, dimostrando la fiducia delle famiglie tifernati e dell’area Altotevere nell’offerta sportiva di Polisport. La stagione, iniziata anticipatamente il 9 giugno, ha visto un incremento costante degli iscritti: dai 65 bambini della prima settimana si è passati a oltre 120 nelle due successive. Dal 30 giugno al 25 luglio, periodo di massima attività, le presenze settimanali hanno oscillato tra le 150 e le 160 unità, con 11 discipline sportive proposte e alternanza di tre attività al mattino, sempre seguite da tecnici specializzati.

Anche nell’ultima parte del programma, dal 28 luglio, si sono registrati risultati soddisfacenti nonostante l’avvicinarsi del mese di agosto, tradizionalmente più complesso per la partecipazione delle famiglie per via delle vacanze estive. La settimana conclusiva, più breve (dal lunedì al giovedì) e a costo ridotto, mantiene posti aperti, consentendo ulteriori iscrizioni tramite il front-office situato presso il palazzetto dello sport Andrea Joan.

La collaborazione con le società sportive locali ha rappresentato un elemento chiave per la buona riuscita dell’iniziativa. Squadre come Città di Castello Rugby, Tiferno Pallacanestro, Atletica Libertas, Scherma Altotevere, MDL Madonna del Latte Calcio, Junior Castello Calcio, Tifernum Pallavolo, StarVolley e Trestina Volley hanno fornito tecnici qualificati, assicurando un’offerta variegata e di qualità. Fondamentale è stato anche il supporto degli operatori Polisport e del personale della caffetteria sportiva by DEC, che ha garantito il servizio pasti per i bambini iscritti nella formula part time con pranzo.

Per quanto riguarda la piscina comunale, rimarranno accessibili fino al 17 agosto la vasca più piccola per i bambini fino a 12 anni e il parco-solarium attrezzato con ombrelloni e lettini. L’ingresso per i piccoli è gratuito se accompagnati da un adulto pagante. Il biglietto d’ingresso per gli adulti è fissato a 5 euro, comprensivo del noleggio lettino, mentre l’uso degli ombrelloni è gratuito fino a esaurimento disponibilità. L’impianto sarà aperto anche nel giorno di Ferragosto, garantendo un’opportunità di svago nelle giornate estive.

La scelta di chiudere temporaneamente la vasca olimpica esterna si inserisce nel quadro di lavori strutturali e impiantistici che mirano a rendere l’impianto più efficiente dal punto di vista energetico, con l’obiettivo di migliorarne la funzionalità futura. Nonostante ciò, la presenza costante di bambini e famiglie nei luoghi della cittadella sportiva rappresenta il miglior segno del successo dei centri estivi Polisport 2025.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni all’ultima settimana di attività, è possibile contattare Polisport al numero telefonico 075855785. L’attenzione verso un’offerta sportiva di qualità e l’impegno nel coinvolgere realtà sportive locali continuano a contraddistinguere questa iniziativa, molto apprezzata dalla comunità tifernate e dell’Altotevere.