Cento giovani produttori under 40 a Only Wine a Castello

Only Wine torna a Città di Castello dove, sabato 22 e domenica 23 aprile circa cento giovani giovani produttori under 40 e piccole cantine presenteranno i loro vini provenienti da 20 regioni italiane, con meno di 7 ettari di terreno o con meno di 15 anni di storia.

La manifestazione, giunta alla decima edizione, avrà luogo a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio ed è organizzata in collaborazione con il Comune di Città di Castello che ospita e patrocina la manifestazione sin dalla prima edizione e che quest’anno organizzerà insieme a Only Wine alcuni Eductour rivolti a Tour Operator Nazionali e Internazionali.

La formula a banco d’assaggio rimane la stessa di sempre con l’aggiunta della giornata del lunedì dedicata agli operatori del settore, che avranno la possibilità di conoscere vis a vis le cantine e i loro prodotti.

Only Wine è una manifestazione nata 10 anni fa e divenuta subito un riferimento per appassionati e operatori del settore curiosi di assaggiare vini non banali e di conoscere produttori e vignaioli di realtà che difficilmente si possono incontrare nelle principali fiere del vino nazionali e internazionali.

Confermato anche il format della mostra mercato, da sempre utile ai produttori per farsi conoscere anche tramite la vendita diretta dei propri vini, con riscontri importanti data l’affluenza che sfiora i 5000 ingressi nelle due giornate di evento.

Francesco Saverio Russo di Wine Blog Roll, Pietro Marchi, presidente di A.I.S. (Associazione Italiana Sommelier) Umbria e Chiara Giorleo sono i co-organizzatori di Only Wine 2023 insieme ad Andrea Castellani. Per ulteriori informazioni:www.onlywinefestival.it

/La Gazzetta di Firenze