Celebrazione della poesia in Biblioteca Carducci di Città di Castello

Celebrazione della poesia – La Biblioteca Carducci di Città di Castello è stata il palcoscenico di un evento poetico che ha superato ogni aspettativa. La Giornata Internazionale della Poesia, celebrata domenica 24 marzo 2024, ha attirato un pubblico numeroso e appassionato. L’evento, organizzato da Andrea Cardellini e con la partecipazione del poeta Gianni Vacchelli, ha offerto un pomeriggio di poesia e riflessione.

Gianni Vacchelli ha aperto la giornata con un discorso sulla potenza delle parole, introducendo il pubblico al mondo della poesia. Seguendo il suo intervento, diversi poeti, tra cui Elio Mariucci, Jacopo Falchi, Gabriele Nardi, Andrea Cardellini, Samuele Martinelli, Simone Cumbo, Simona Possenti, Elena Corsini e Katarina Polchi, hanno presentato le loro performance poetiche nelle diverse sale della Biblioteca Carducci.

Nel chiostro di piano terra, i visitatori hanno potuto ammirare le sculture lignee di Carlo Paolo Granci e le opere d’arte di Lucy Too, che rimarranno esposte fino al 28 marzo. L’evento, che prende il nome da una famosa poesia di Alda Merini, “Sono nata il 21 a primavera”, si inserisce tra le iniziative dedicate alla poesia nel 2024.

Michela Botteghi, assessore alla Cultura, ha espresso il suo apprezzamento per l’evento e per il lavoro di Andrea Cardellini. Ha sottolineato come la poesia, nonostante a volte venga messa in ombra dalla narrativa, sia un’espressione artistica che parla a tutti, anche nell’era dei social. La grande partecipazione e l’interesse mostrato dal pubblico sono un invito a continuare su questa strada.

Anche Andrea Cardellini si è detto molto soddisfatto di questa edizione sperimentale. Ha evidenziato come la giornata sia stata un viaggio nel mondo della parola poetica, arricchito dal ricordo del poeta Mario Luzi. Ha inoltre sottolineato come la Biblioteca sia stata una location perfetta per l’evento, suggerendo che l’incontro tra contesto e poesia potrebbe essere la chiave per portare la poesia in altri luoghi suggestivi di Città di Castello.