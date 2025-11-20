Celebrazione della Festa degli Alberi al canile di Lerchi

Iniziativa con scuole, Lions e Carabinieri per il verde

In occasione della Festa Nazionale degli Alberi, l’assessorato al verde pubblico del Comune di Città di Castello ha programmato per venerdì 21 novembre alle ore 11 una cerimonia presso il canile comprensoriale di Lerchi, trasformando un luogo dedicato alla cura degli animali in spazio di educazione ambientale. L’evento segna l’avvio di un percorso di piantumazione che prevede la collocazione di nuove essenze arboree nei terreni recentemente liberati da vegetazione degradata e instabile, rimossa per motivi di sicurezza e riqualificazione.

La prima fase prevede la messa a dimora di tre alberi, simbolo di rinascita e di attenzione al paesaggio. Nei giorni successivi l’intervento sarà ampliato fino al completamento della quota prevista, con l’obiettivo di restituire al canile un contesto naturale più sano e accogliente. Le piante sono state donate dal Lions Club Città di Castello Host, che ha coinvolto il Reparto Carabinieri Biodiversità – Vivaio Forestale di Pieve Santo Stefano, garantendo qualità e provenienza certificata delle specie.

Alla cerimonia parteciperanno l’assessore all’ambiente Mauro Mariangeli, la presidente del Lions Club Mara Caselli e rappresentanti dell’Arma, a testimonianza di una collaborazione istituzionale che unisce impegno civico e tutela del territorio. Protagonisti saranno anche gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria di Lerchi, chiamati a vivere in prima persona l’esperienza della piantumazione.

L’iniziativa si distingue per la sua capacità di coniugare la difesa del verde con la protezione degli animali, creando un ponte tra educazione ambientale e sensibilità sociale. La scelta del canile come sede della celebrazione sottolinea il valore di luoghi spesso marginali, trasformati in laboratori di cittadinanza attiva.

Il progetto non si limita alla posa degli alberi, ma intende stimolare una riflessione più ampia sulla necessità di contrastare la perdita di biodiversità e di promuovere comportamenti responsabili. La presenza delle scuole rafforza il messaggio educativo, mentre la collaborazione tra enti pubblici e associazioni evidenzia la forza di una rete che lavora per il bene comune.

La Festa degli Alberi a Lerchi diventa così un’occasione per riaffermare il legame tra comunità e natura, con un gesto concreto che unisce simbolo e sostanza