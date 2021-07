Chiama o scrivi in redazione

CdCinema prosegue con grande successo di pubblico al Santa Cecilia di Città di Castello

Prosegue con grande successo di pubblico la 12esima edizione di CdCinema presso il Cortile Santa Cecilia di Città di Castello. Nei giorni scorsi sono stati proiettati i film della categoria “Opera prima e seconda” in gara per il tradizionale concorso messo in atto dall’associazione tifernate guidata dal Presidente Paolo Montanucci con la direzione artistica del giornalista Rai Alessandro Boschi. L’ingresso di queste serate è stato offerto da Gala Supermercati.

© Protetto da Copyright DMCA

Fino ad oggi, diversi volti noti sono venuti a presentare i propri film in gara prima della proiezione: Alice Filippi, regista del film “Sul più bello”, Mauro Mancini, regista del film “Non odiare” e Anna Bellato, attrice del film “L’ospite”.

Il pubblico presente ha avuto il compito di esprimere con un voto il proprio giudizio alla fine di ogni proiezione. L’opera prima e seconda più votata, domenica 1 agosto, serata conclusiva della rassegna 2021, si aggiudicherà l’originale premio “Opera prima e seconda” istituito dall’Associazione CdCinema che sarà consegnato nelle mani del vincitore.

Venerdì 16 luglio, inoltre, è stato ospite di CdCinema anche Eugenio Donadoni, regista e organizzatore di eventi e trasmissioni televisive dedicate al mondo del cinema, che nel lontano 1988 realizzò il primo cinema estivo a Parco Vitelli denominato “CineCittà di Castello”, portando in città grandi nomi del cinema italiano.

Da lunedì 19 luglio la rassegna CdCinema proseguirà con altre 8 proiezioni sempre presso il Cortile Santa Cecilia (mercoledì 21 luglio presso i campi da tennis di Trestina) con inizio alle ore 21:30.

Lunedì 19 Luglio / Scelti da noi

IL MISTERO HENRI PICK (FRANCIA, BELGIO 2019)

Regia Rémi Bezançon

Attori Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon

Trama Una giovane editrice scopre un manoscritto straordinario che decide di pubblicare immediatamente. Il romanzo scala presto le classifiche, nonostante il suo autore, Henry Pick, noto a tutti più come pizzaiolo che come romanziere e morto qualche anno prima, non abbia mai scritto altro che la lista della spesa. Durata 100 min.

Mercoledì 21 Luglio. Trestina / Scelti da noi

L’AGENZIA DEI BUGIARDI (ITALIA 2019)

Regia Volfango de Biasi

Attori Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi

Trama Fred, Diego e Paolo sono membri di un’agenzia diabolica e brillante che fornisce alibi ai loro clienti. Fred si innamora di Clio, ma il padre della ragazza è un cliente dell’agenzia, che nasconde alla moglie la relazione con la sua giovane amante. Accidentalmente si ritroveranno in vacanza tutti insieme coinvolti in una situazione esplosiva.

Durata 90 min.

Giovedì 22 Luglio / Scelti da noi

LA GUERRA IN CASA

Regia Sandro Busatti, Alvaro Tacchini

Editing e Montaggio 321 Video Jacopo Tonelli, Beatrice Mancini, Samuele De Bennassuti

Post Produzione Audio Alberto Brizzi per Sound Studio Service

Voce Narrante Mauro Silvestrini

Voci delle testimonianze Enrico Paci, Elio Mariucci

Documentario prodotto con filmati e foto degli archivi di guerra britannici e tedeschi.

Venerdì 23 Luglio / Scelti da noi

yesterday (Gran Bretagna 2019)

Regia Danny Boyle

Attori Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Joel Fry, James Corden

Trama Jack Malik è un musicista di scarso successo. In lui crede solo Ellie, manager, amica e forse qualcosa in più, benché inespresso. Finché una sera, dopo che ha deciso di smettere con la musica e cercare un lavoro più regolare, Jack ha un incidente e perde coscienza durante un blackout planetario. Quando si sveglia, scopre che il mondo è stato privato delle canzoni dei Beatles e che lui è rimasto il solo a ricordarle. Durata 116 min.

Lunedì 26 Luglio / Scelti da noi

7 ORE PER FARTI INNAMORARE (ITALIA 2020)

Regia Giampaolo Morelli

Attori Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Diana Del Bufalo

Trama Dopo aver scoperto che la fidanzata lo tradisce con il suo capo, il diligente giornalista Paolo De Martino si licenzia e trova lavoro presso una rivista per uomini. L’incontro con la seducente Valeria cambia la sua vita e gli farà capire che le vie dell’amore sono infinite e il cuore a volte può davvero sorprenderci. Durata 104 min.

Mercoledì 28 Luglio / Scelti da noi

VIAGGIO AI CONFINI DELLA TERRA (Norvegia, Svezia, Repubblica Ceca, 2019)

Regia Espen Sandberg

Attori Pal Sverre, Katherine Waterston, Christian Rubeck

Trama Come ha fatto Roald Amundsen, uno sconosciuto proveniente dall’impoverita Norvegia, a divenire il più grande esploratore polare di tutti i tempi? La risposta non la fornisce una sola spedizione

ma la sua intera esistenza, tanto straordinaria quanto affascinante, segnata dalla sua ossessione per l’ignoto. Durata 125 min.

Venerdì 30 Luglio / Scelti da noi

MATTHIAS & MAXIME (CANADA 2019)

Regia Xavier Dolan

Attori Xavier Dolan, Gabriel D’Almeida Freitas, Harris Dickinson

Trama Matthias & Maxime sono due amici di infanzia che stanno girando un cortometraggio amatoriale. Il film richiede che i due si bacino, ma dopo questo atto così innocuo le cose cambiano improvvisamente. Nelle menti dei due ragazzi, infatti, si insinua il dubbio sulle loro preferenze sessuali, che sconvolgerà la loro cerchia sociale e le loro esistenze. Durata 119 min.

Domenica 01 Agosto / The winner is

I MISERABILI (francia 2019)

Regia Ladj Ly

Attori Damien Bonnard, Alexis Manenti, Jeanne Balibar, Djibril Zonga

Trama Stéphane si unisce alla squadra anti crimine di Montfermeil, vicino Parigi, dove regna un clima di tensione e violenza generato dalle bande dei malviventi, il cui unico obiettivo è ottenere il controllo del quartiere. La goccia che fa traboccare il vaso è il furto di un leoncino che viene rapito da un circo. Durata 102 min.