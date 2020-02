Carnevale in piazza a Città di Castello, una festa riuscita

Allegria e voglia di stare insieme hanno portato in piazza Matteotti tanti tifernati in occasione della tradizionale festa di Carnevale che l’amministrazione comunale ha organizzato ieri pomeriggio in collaborazione con società rionali, pro loco e associazioni di volontariato del territorio. Nel centro storico i costumi colorati, i coriandoli e la musica sono stati protagonisti assoluti, sotto lo sguardo benevolo dell’immancabile Re Dodone, la maschera tifernate per eccellenza.

“Una bella festa per i bambini e per le famiglie, che ha ridato valore una volta di più a quel sentirsi tifernati che unisce tante persone nelle occasioni pubbliche promosse dall’amministrazione comunale”, commenta l’assessore al Commercio e al Turismo Riccardo Carletti, nel dirsi “soddisfatto di una partecipazione numerosa da parte di cittadini e anche turisti, rispettosa anche nei comportamenti di un clima spensierato, improntato al sano piacere di condividere un momento di divertimento collettivo”.

“Doveroso è il ringraziamento a quanti hanno permesso che l’evento si svolgesse nel migliore dei modi: dalle società rionali, alle pro loco, fino al mondo dell’associazionismo e alla protezione civile, al personale sanitario e alle forze di polizia”, sottolinea Carletti, nel dare atto agli addetti di Sogepu di “aver operato in modo ottimale al termine della manifestazione per garantire le operazioni di spazzamento e pulizia funzionali al decoro urbano”.