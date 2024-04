Carletti risponde ad Arcaleni riguardo il cavalcavia della provinciale 105

«D’accordo con il sindaco, abbiamo deciso di chiedere formalmente alla Provincia di Perugia di realizzare un marciapiede sul cavalcavia lungo la strada provinciale 105 tra Cinquemiglia, Cornetto, Promano e Trestina» – E’ quanto ha comunicato in consiglio comunale l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti, rispondendo all’interrogazione della capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni sullo stato dell’infrastruttura che collega le tre frazioni a sud del territorio di Città di Castello.

Carletti ha anche reso noto che, come comunicato da Anas, sul cavalcavia «lo scorso 23 gennaio sono stati avviati dei lavori di risanamento strutturale e di adeguamento sismico per un investimento di oltre 700 mila euro».

«Le lavorazioni prevedono il risanamento superficiale dei calcestruzzo esistente, la successiva applicazione di fibre di carbonio, la sostituzione degli appoggi e delle barriere di sicurezza, con conseguente rifacimento del relativo cordolo di ancoraggio», ha spiegato l’assessore, anticipando che “Anas prevede di ultimare i lavori entro il 2024”.

Riferendo di sopralluoghi tecnici che hanno interessato il cavalcavia sulla provinciale 105, la consigliera Arcaleni aveva chiesto di «conoscere lo stato della struttura a fronte degli eventuali approfondimenti effettuati” e di “sapere se tale struttura è destinataria di un intervento e di conoscerne la tipologia».

In questo contesto, la rappresentante della minoranza aveva anche invitato l’amministrazione comunale a «verificare la presenza nell’eventuale progetto della predisposizione di un passaggio pedonale e, nel caso ve ne fosse carenza, di intervenire al fine di chiederne l’inserimento, per permettere l’uso della strada in piena sicurezza e per rimediare ad una grave mancanza che danneggia i cittadini di tali frazioni».

«Questo ponte presenta una situazione non ottimale”, aveva fatto presente Arcaleni, indicando come “la mancanza di un passaggio ciclopedonale lo renda abbastanza pericoloso per i pedoni, sia normodotati che con disabilità, ma anche per il transito di passeggini e carrozzine per i bambini».

“Creare un passaggio ciclopedonale sul ponte potrebbe permettere agevolmente di collegarsi con la pista ciclopedonale che dal Cornetto arriva al Tevere e, quindi, alla frazione di Trestina”, aveva sostenuto l’esponente di Castello Cambia, segnalando, a margine dell’intervento, anche “la situazione di abbandono di un vicino ponte pedonale sopra la E45, attualmente non percorribile, che collega la zona artigianale di Promano a una strada sterrata nell’abitato di Cornetto”.

Riconoscendo alla consigliera Arcaleni la bontà della proposta, l’assessore Carletti ha espresso l’auspicio che la Provincia di Perugia possa accogliere la richiesta di realizzazione del marciapiede a tutela della sicurezza dei pedoni, riconoscendo che «negli ultimi anni questo ente ci è stato vicinissimo, se guardiamo alle necessità dei molti chilometri di strade presenti nel nostro comune, ma anche ad altre situazioni che ricadono tra le sue competenze».

Arcaleni ha replicato dicendosi “moderatamente soddisfatta”, soprattutto del fatto che «il cavalcavia sia monitorato e sia in corso un intervento di risanamento strutturale, di cui evidentemente c’era necessità e al quale Anas ha correttamente deciso di provvedere».

«Spero che la Provincia inserisca il marciapiede nella sua programmazione, data l’importanza del collegamento rappresentato dal ponte per gli abitanti di Cinquemiglia, di Cornetto e di Promano e per l’opportunità di connettere queste frazioni alla pista ciclopedonale che è stata costruita fino al Tevere», ha sottolineato la consigliera, ribandendo all’amministrazione comunale la necessità di verificare anche lo stato della vicina passerella pedonale sulla E45.