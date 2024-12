Carabinieri in visita al reparto di Pediatria di Città di Castello

Carabinieri in visita – I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno fatto visita oggi, mercoledì 18 dicembre, al reparto di Pediatria dell’ospedale locale, portando un momento di allegria ai bambini ricoverati e alle loro famiglie in vista delle festività natalizie. L’iniziativa, che ha avuto il supporto del nosocomio tifernate e dell’Usl Umbria 1, ha avuto come scopo quello di offrire un po’ di serenità e calore umano ai piccoli pazienti, sollevandoli dalla difficoltà del ricovero in un periodo speciale come quello natalizio.

Durante la visita, i bambini hanno ricevuto numerosi regali, tra cui gadget e doni distribuiti dai Carabinieri, che hanno reso l’occasione particolarmente speciale, suscitando sorrisi e gioia nei piccoli pazienti. L’iniziativa ha avuto anche un impatto positivo sulle famiglie, che hanno potuto godere di un momento di leggerezza e speranza, seppur in un contesto di difficoltà sanitaria.

Accogliendo i Carabinieri, erano presenti il direttore del Presidio ospedaliero dell’Alto Tevere, Silvio Pasqui, il direttore del reparto di Pediatria, Guido Pennoni, e il personale sanitario che opera nel reparto. La visita si è svolta in un clima di grande partecipazione, con una sincera gratitudine da parte dei medici e degli operatori nei confronti dei Carabinieri.

Il Capitano Massimiliano Croce, Comandante della Compagnia di Città di Castello, ha preso parte all’incontro accompagnato dal Luogotenente Fabrizio Capalti, Comandante della Stazione di Città di Castello, e da due giovani Carabinieri. Croce ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari, per l’incessante lavoro di assistenza ai bambini, ringraziandoli per la loro dedizione anche durante le festività. Il Capitano ha sottolineato l’importanza di questi momenti di vicinanza e sostegno alle famiglie e al personale ospedaliero.

Il dottor Guido Pennoni, direttore del reparto di Pediatria, ha commentato l’evento dicendo: “La visita dei Carabinieri, guidati dal Capitano Croce, è stata un bel segno di attenzione verso i piccoli pazienti e le loro famiglie, ma anche un apprezzamento per il nostro lavoro. I bambini hanno mostrato grande gioia nel vedere i Carabinieri e ricevere i loro doni, una figura sempre molto amata dai più piccoli.”

Anche il dottor Silvio Pasqui, direttore del Presidio ospedaliero, ha voluto ringraziare l’Arma per il gesto di generosità: “A nome di tutta la direzione aziendale e del personale del Presidio, desidero ringraziare i Carabinieri per i doni che hanno portato ai bambini. È un gesto che ci riempie di gratitudine, soprattutto in un periodo così significativo come quello delle festività natalizie. La collaborazione con le forze dell’ordine è sempre molto positiva e fruttuosa.”

La visita si è conclusa in un clima di rinnovata speranza e fiducia, con i piccoli pazienti che, almeno per un momento, hanno potuto vivere l’atmosfera della festa natalizia, dimenticando per un attimo la loro condizione di salute. Il gesto dei Carabinieri ha infatti rappresentato un simbolo di solidarietà e di vicinanza alla comunità locale, in particolare alle famiglie che, durante le festività, si trovano ad affrontare il dolore della malattia.