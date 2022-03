I Carabinieri controllano il mercato dell’antiquariato: nessun illecito riscontrato

A Città di Castello torna Retrò, il mercato delle cose antiche, e tornano i controlli del nucleo dei carabinieri “Tutela Patrimonio Culturale” di Perugia

etrò”, il, torna per la prima volta nel 2022 per le vie del

Oltre cento gli espositori che hanno animato l’evento che si svolge ogni terza domenica del mese. Tantissime le persone che, approfittando della bella giornata primaverile, si sono affollate fra i banchi degli ambulanti e le vetrine dei negozi aperti per l’occasione.

Di Rossano Pastura

In questa situazione, come si legge in una nota diffusa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia, i militari dell’Arma si sono attivati per un serie di controlli finalizzati a verificare la legittima provenienza degli articoli messi in vendita e il rispetto delle normative in materia di commercio ambulante.

Per svolgere nel migliore dei modi queste operazioni, i carabinieri della Stazione di Città di Castello sono stati supportati dai colleghi del nucleo dei Carabinieri della Tutela Patrimonio Culturale di Perugia (TPC).

Numerosi i controlli effettuati che si sono protratti per qualche ora, interessando la quasi la totalità degli espositori presenti. Al termine della giornata, fanno sapere dal Comando Provinciale dei Carabinieri, non sono state riscontrate irregolarità o illeciti da parte degli espositori controllati.