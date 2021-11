Carabinieri Altotevere, attività e controlli del territorio

Anche nello scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello sono stati impegnati in molteplici attività di controlli su strada, volti alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ma anche al rispetto delle prescrizioni conseguenti all’epidemia da coronavirus.

Fonte: Comando Provinciale Carabinieri Perugia

In tema di pandemia l’attenzione è stata rivolta come sempre agli esercizi commerciali, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della normativa sul “green-pass”, senza tuttavia rilevare situazioni tali da indurre le numerose pattuglie impiegate ad elevare contravvenzioni per violazioni delle prescrizioni.

Diverso invece è stato l’esito dei controlli volti alla prevenzione e repressione dei reati di vario genere, oltreché delle attività di controllo alla circolazione stradale, che hanno visto i reparti dipendenti impegnati su molteplici fronti.

I Carabinieri della Stazione CC di San Giustino hanno deferito in stato di libertà un 25enne di origini albanesi abitante in un comune limitrofo, per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione del tasso alcolemico.

L’uomo, controllato in Selci Lama alla guida dell’autoveicolo in uso, ha rifiutato di sottoporsi agli esami finalizzati alla verifica dello stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, incorrendo nel ritiro della patente di guida con contestuale denuncia in stato di libertà alla competente A.G., rendendosi anche responsabile della violazione prevista dal Codice della Strada per aver condotto il veicolo con patente albanese non in regola.

I Carabinieri della Stazione di Città di Castello hanno deferito alla Procura della Repubblica due italiani di 50 anni e 24 anni, residenti in una provincia pugliese, responsabili dell’ipotesi di reato di truffa in danno di una 52enne del posto. I due infatti, avevano posto in vendita su un noto sito web una console Playstation 5 facendosi versare dalla donna, intenzionata a fare un regalo al figlio, la somma di euro 550 senza però provvedere all’invio dell’articolo. Per la denunciante, quindi, dopo la delusione per la truffa subita non è rimasto che rivolgersi ai Carabinieri che dopo una rapida ma scrupolosa indagine, hanno individuato i due truffatori denunciandoli alla competente Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della Stazione CC di Umbertide, hanno invece deferito in stato di libertà un 49enne di Città di Castello per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, controllato nell’abitato di Trestina alla guida del proprio autoveicolo, è risultato essere in stato di ebbrezza alcolica con un tasso di 4 volte il limite massimo consentito. Per lui quindi è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica ed il ritiro della patente di guida.

Infine, nella serata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 29enne residente a Sansepolcro per guida in stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche ed uso di stupefacenti. Sostanzialmente l’uomo, dopo aver abusato di alcolici e stupefacenti, si era messo alla guida della propria vettura percorrendo la E/45 ove, all’altezza di San Giustino, non accorgendosi di una delle modifiche alla circolazione stradale che impone il cambio di carreggiata andava ad urtare lo spartitraffico. Condotto presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Città di Castello e sottoposto ai previsti prelievi, è risultato positivo sia alle sostanze stupefacenti che alcoliche. All’esito delle risultanze gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida ed è stato quindi deferito alla competente Autorità Giudiziaria.