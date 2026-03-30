Cammino Tiberino 2026, si aprono le iscrizioni per l’Umbria

Un viaggio a piedi da Città di Castello verso il Corbara

CITTÀ DI CASTELLO, 30-03-2026 – La Valle del Tevere si prepara a riabbracciare gli amanti del trekking e della natura incontaminata, come riporta il comunicato della Info stampa della Discesa Internazionale del Tevere. Dal primo aprile sono ufficialmente aperte le procedure di registrazione per l’edizione 2026 del Cammino Tiberino, la manifestazione promossa dalla Discesa Internazionale del Tevere che trasforma il bacino fluviale in un itinerario di scoperta. L’evento, programmato dal 25 al 29 aprile, propone un viaggio a piedi attraverso il polmone verde dell’Umbria, partendo dal centro storico di Città di Castello per giungere fino alle sponde del suggestivo Lago di Corbara.

L’itinerario si sviluppa lungo cinque frazioni giornaliere che toccano alcune delle località più caratteristiche della regione. I “Tibernauti” inizieranno il loro percorso sabato 25 aprile, attraversando paesaggi di rara bellezza e borghi carichi di storia come Umbertide, Pretola, Deruta, Torgiano e Pontecuti. Ad accompagnare il gruppo saranno le guide ambientali escursionistiche AIGAE, figure professionali che garantiranno non solo la sicurezza lungo i sentieri, ma anche un approfondimento didattico sugli ecosistemi incontrati. Questa esperienza terrestre si svolgerà in perfetta sincronia con la storica discesa in canoa, creando un colpo d’occhio unico tra il fiume e i suoi argini.

L’organizzazione ha previsto una serie di servizi volti a rendere il cammino accessibile e piacevole per ogni partecipante. Per agevolare la mobilità e permettere di godere pienamente del panorama senza pesi eccessivi, è stato predisposto un sistema di navette dedicato esclusivamente al trasporto dei bagagli tra le varie tappe. Questo supporto logistico consente ai camminatori di muoversi con zaini leggeri, concentrandosi esclusivamente sul ritmo del passo. Inoltre, la stretta collaborazione con le strutture ricettive del territorio garantisce accoglienza e cene conviviali a base di prodotti tipici locali, consolidando il legame tra l’attività sportiva e l’identità enogastronomica umbra.

Il pilastro fondamentale dell’evento rimane la salvaguardia dell’ambiente e il rispetto rigoroso dell’ecosistema fluviale. Oltre all’adozione di un protocollo totalmente plastic-free, che impone ai partecipanti l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili, viene confermata l’originale iniziativa “Più raccogli, meno paghi”. Grazie alla cooperazione con il Coordinamento Regionale Umbria Rifiuti Zero (CRURZ), chiunque raccoglierà e smaltirà correttamente imballaggi plastici rinvenuti lungo il percorso riceverà un indennizzo sulla quota di partecipazione. Si tratta di una misura concreta che trasforma ogni escursionista in un custode attivo del territorio, incentivando la pulizia degli argini in modo proattivo.

Ogni iscritto riceverà il Passaporto Tiberino, un documento di viaggio essenziale che funge da libretto delle credenziali. Lungo il percorso, i camminatori potranno raccogliere i timbri ufficiali presso musei, strutture ricettive e attività economiche convenzionate. Questo sistema non è solo un ricordo simbolico dell’impresa, ma rappresenta il cuore di una rete turistica mirata a promuovere un modello di visita consapevole e a basso impatto. Il Passaporto incentiva infatti la sosta nei piccoli borghi e la scoperta di tesori artistici spesso trascurati dai flussi di massa, generando un indotto economico reale per le piccole comunità della valle del Tevere.

Il Cammino Tiberino 2026 si configura come un momento di aggregazione sociale e culturale. La condivisione degli spazi e dei momenti di riposo favorisce la nascita di nuove amicizie e lo scambio di esperienze tra viaggiatori provenienti da diverse aree geografiche. La presenza costante delle guide esperte permette inoltre di comprendere meglio le dinamiche idrauliche e naturalistiche del Tevere, sensibilizzando l’opinione pubblica sull’importanza della gestione delle risorse idriche.

Con l’apertura delle iscrizioni, la macchina organizzativa entra nel vivo per garantire un’edizione che promette di essere all’altezza della tradizione, unendo sport, ecologia e promozione del territorio.