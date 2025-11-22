Calendario solidale con i cani del canile di Lerchi 2026

Dodici scatti per sostenere adozioni e attività della struttura

La nuova edizione del calendario “a quattrozampe” per il 2026 propone dodici immagini dedicate ai cani ospitati nel canile comprensoriale di Lerchi, alle porte di Città di Castello. La struttura accoglie circa centoventi animali e i protagonisti degli scatti – Blanco, Pietro, Alan, Blak, Ubaldo, Codina, Zibo, Flavio, Kilian, Faldo, Jango, Candido e Ace – compaiono mese dopo mese con pose curate e sguardi capaci di raccontare in modo immediato il loro carattere e le stagioni dell’anno. L’iniziativa, nata con finalità solidale, è stata ideata e sostenuta economicamente dall’azienda Giuliano Tartufi e realizzata da Artegraf, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a Enpa, responsabile della gestione quotidiana della struttura.

Il progetto offre inoltre, attraverso i canali informativi associati al calendario, indicazioni utili per chi desidera avviare un percorso di adozione. L’iniziativa si inserisce in un quadro di attenzione costante verso gli animali accolti a Lerchi, dove volontari Enpa e personale del canile seguono ogni giorno cani e gatti ospitati, una ventina i felini presenti, garantendo cure, assistenza e sostegno in vista di un inserimento in un contesto familiare. Il calendario diventa così un mezzo concreto per incentivare la conoscenza degli animali, promuovere nuove adozioni e sostenere le esigenze della struttura.

Il progetto nasce dalla sensibilità verso il benessere animale di Giuliano Martinelli ed Elisa Ioni, imprenditori che frequentano abitualmente il canile di Mezzavia e che in passato hanno adottato alcuni dei suoi ospiti. Al loro impegno si è aggiunto quello di Leonardo Bambini, operatore del settore grafico da tempo vicino alle iniziative benefiche dedicate agli animali. La collaborazione tra i tre promotori ha portato alla creazione di un prodotto editoriale che ambisce a diventare un riferimento stabile per la valorizzazione del lavoro svolto dall’associazione e per la diffusione della cultura dell’adozione.

La recente presenza dei promotori e dei volontari durante un’attività di piantumazione con gli alunni delle scuole primarie ha rafforzato la consapevolezza del legame tra comunità e canile. Da questo contesto è maturata l’idea di trasformare l’impegno costante nella realizzazione di un calendario capace di sostenere concretamente l’operato di chi assiste quotidianamente gli animali senza famiglia. L’iniziativa è stata accolta con favore dall’amministrazione comunale, che ha evidenziato l’importanza di strumenti capaci di promuovere adozioni responsabili e migliorare le prospettive di vita di cani e gatti ospitati nella struttura.

Il calendario 2026, oltre a valorizzare l’attività di Enpa e dei volontari, vuole diventare un invito rivolto alla cittadinanza a partecipare alle iniziative del canile e a considerare l’adozione come scelta consapevole. L’impegno dei promotori, unito al lavoro del personale della struttura, intende offrire un sostegno continuativo e favorire un rapporto più stretto tra comunità e animali in attesa di una nuova famiglia.