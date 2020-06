Calcinacci cadono dal tetto di un palazzo a Città di Castello

Paura questa mattina a Città di Castello dove dal tetto di un edificio sono caduti dei calcinacci lungo la strada adiacente. E’ successo nella centralissima in via Mario Angeloni. Erano le 9,30 quando è scattato l’allarme, fortunatamente nessuna persona si trovava a passare in quel momento, quindi non ci sono stati feriti. L’edificio interessato dal crollo e la sede della Cassa di Risparmio di Città di Castello, l’attuale Banca Intesa, quella che si affaccia in piazza Matteotti. Sul posto, con una gru, una ditta privata locale che ha eliminato le parti pericolanti e transennato l’area. Il crollo ha interessato solo la parte esterna dello stabile mentre all’interno dell’edificio non risultano danni.