Bottega del Tartufo Umbertide, Michele Crispoltoni vice allenatore

La Pallacanestro Femminile Umbertide comunica che Michele Crispoltoni sarà il vice allenatore della prima squadra anche per la prossima stagione in serie A2. Sarà la quarta annata per il giovane coach umbertidese sulla panchina bianco-azzurra. Michele ha seguito con grande impegno e passione la squadra umbertidese, continuando ad allenare a distanza anche le “piccole leonesse” del settore giovanile.

Non potevamo non chiedere anche a Michele una valutazione dell’ultima entusiasmante stagione:”La stagione è stata molto intensa, non ci siamo mai fermati nonostante gli imprevisti ed abbiamo costantemente provato a migliorare noi stessi ed il gioco di squadra.

Dobbiamo ripartire dalle cose buone fatte ma soprattutto dagli errori che non ci hanno permesso di proseguire ai playoff. Conosco molto bene le ragazze e mi aspetto grande dedizione, questi primi allenamenti ne sono stati la conferma”.

Michele continuerà ad avere anche il ruolo di capo allenatore delle squadre Under-16 ed Under-14:”Per quanto riguarda il settore giovanile abbiamo partecipato a tutti i campionati giovanili U14, U16 e U18 con molta fatica causa Covid ma anche grande soddisfazione ed entusiasmo.

Stiamo crescendo nei numeri e questo è un segnale importante. Il primo impegno sarà a settembre a Treviso per le finali nazionali di 3c3 con le Under-14. Il progetto PFU Young prosegue”.

Ringraziamo Michele per la disponibilità e gli inviamo un grande in bocca al lupo per i prossimi impegni sulla panchina della PFU!!!