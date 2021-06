Basket A2/F: Pompei fa poker, con La Bottega del Tartufo Umbertide per la quarta stagione

La Pallacanestro Femminile Umbertide comunica che il play Federica “Chicca” Pompei farà parte del roster bianco-azzurro per la quarta stagione di fila. La cestista capitolina classe 1998 è approdata alla PFU nel 2018, proveniente dal San Raffaele Roma, società storica della città eterna nella quale è cresciuta.

Il play in maglia doppio zero era riuscita ad entusiasmare fin da subito i tifosi umbertidesi con le sue giocate da cineteca. Nell’ultima stagione “Chicca” ha sfiorato i 10 punti di media a partita, nonostante qualche problema fisico che l’ha costretta a limitare la sua presenza sul parquet in alcuni incontri.

Abbiamo chiesto a Federica cosa la spinge a rimanere alla PFU:”La cosa che mi spinge a rimanere qui è l’ambiente che si è creato. Ormai è qualche anno che più o meno siamo lo stesso gruppo e abbiamo creato insieme allo staff e la dirigenza un ambiente molto bello, tranquillo e con tanta voglia di fare. Infatti sono convinta che possiamo ancora migliorare tanto sia come squadra che individualmente”.

Riguardo l’ultima e più che positiva stagione, la cestista romana afferma:”L’ultima stagione è stata più che positiva soprattutto perché dopo l’infortunio di Fede (Federica Giudice, ndr) ognuna è stata in grado di dare qualcosa in più riuscendo a fare un buon campionato. Ovviamente rimane un po’ di dispiacere per come sono andati i play off perché eravamo consapevoli di poter fare di più. Però sono sicura che l’anno prossimo potremmo prenderci grandi soddisfazioni e fare tante belle cose”.

Federica è inoltre una valida assistente veterinaria che riesce a conciliare l’impegno in campo cestistico con il lavoro:”Per riuscire a conciliare tutto basta sapersi organizzare. E poi se si fa qualcosa con tanta passione è tutto più semplice”.

Ringraziamo Federica per la disponibilità e tutto l’ambiente bianco-azzurro le invia un grande in bocca al lupo per le prossime avventure con la maglia della PFU.

