Bettarelli chiede criteri precisi per punti vaccinazione

“Sappiamo quanto i vaccini siano l” unico strumento che abbiamo nella lotta al Coronavirus, l” unico in grado di garantire il superamento dell” emergenza sanitaria e la ripresa economica del tessuto produttivo regionale.

Per questo l” individuazione dei punti vaccinali, veri e propri presidi strategici a completo servizio della popolazione, dovrebbe seguire precisi criteri nel segno della logica organizzativa e dell” oggettività nell” ambito del piano vaccinale regionale”: così il consigliere regionale del Pd Michele Bettarelli annunciando la presentazione di una interrogazione “per chiedere quali sono stati i criteri e le logiche alla base dell” apertura del centro vaccinale di Umbertide”.

Bettarelli – in una nota diffusa da Palazzo Cesaroni – spiega l” atto ispettivo ritenendo “anomale le dichiarazioni emerse durante la seduta del Consiglio comunale di Città di Castello del 12 aprile 2021, in merito ai motivi che sarebbero alla base dell” apertura del centro vaccinale di Umbertide: ”

l” intervento di un ex sindaco, l” interpellanza del consigliere regionale Bettarelli, il Comune che contatta ripetutamente la Regione Umbria” “. “Per quello che mi riguarda – sostiene – le affermazioni relative al mio operato non corrispondono al vero non avendo io, nel corso della mia attività consiliare, presentato alcuna interpellanza o atto riguardante il centro vaccinale di Umbertide. Per questo ritengo necessario fare chiarezza”.