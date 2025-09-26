Bernardini da record: a 60 anni il più anziano mondiale

Il tifernate in Olanda con Pasqui al Sidecarcross mondiale

Il sessantenne Luca Bernardini di Città di Castello entrerà nella storia del motociclismo internazionale come il pilota più longevo mai ammesso al Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni 2025. L’evento si terrà ad Heerde, nei Paesi Bassi, durante il weekend del 27 e 28 settembre.

Al fianco di Bernardini gareggerà Michele Pasqui, ventisettenne concittadino con un brillante passato nella canoa agonistica. La coppia rappresenterà l’Italia in una manifestazione che dal 2024 ha acquisito status mondiale, abbandonando la dimensione puramente europea.

L’ammissione del pilota tifernate ha richiesto procedure straordinarie e controlli medici approfonditi, considerando che la normativa internazionale fissa a cinquant’anni il limite massimo per ottenere la licenza. Tuttavia, la Federazione Motociclistica Italiana non poteva rinunciare a uno dei suoi atleti di punta.

La convocazione è arrivata da Antonio Assirelli, coordinatore del Comitato Quad e Sidecar FMI e commissario tecnico della specialità. Bernardini e Pasqui corrono insieme da quattro stagioni sotto i colori del Moto Club Ennio Baglioni di Città di Castello, raggiungendo il secondo posto nel Campionato italiano di Sidecarcross 2025.

La squadra azzurra sarà interamente composta da piloti umbri. Federico Fiorini, classe 1996 di Narni e tesserato per il Moto Club Gardone Riviera, farà coppia con Francesco Liviani, classe 2005 sempre di Narni del Moto Club Valle del Tevere. Completeranno la selezione i pluricampioni nazionali Ivo Lasagna del 1981 di Castiglione del Lago e Ivan Lasagna del 1976 di Perugia, entrambi del Moto Club Trasimeno G. Capecchi.

Il team Bernardini-Pasqui potrà contare sul supporto tecnico di Ivan Masciarri ed Ezio Forni, preparatori e accompagnatori che seguiranno la spedizione olandese insieme alle famiglie dei piloti.

Secondo quanto riferito da Giorgio Galvani, capo ufficio stampa del Comune, il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti hanno espresso grande soddisfazione per questo traguardo eccezionale. L’amministrazione cittadina ha sottolineato come questa vicenda rappresenti la passione e lo spirito di sacrificio che caratterizzano gli sportivi tifernati.

Il movimento sportivo locale conta circa quattordicimila tesserati e continua a distinguersi in tutte le discipline. La longevità agonistica di Bernardini viene considerata un esempio straordinario che merita ammirazione e congratulazioni sincere.

Luca Bernardini è sposato con Francesca Pelena e padre di Marco e Chiara. Professionalmente gestisce insieme al fratello Lucio la concessionaria Bernardini Auto di Città di Castello, ricoprendo il ruolo di capo officina. Lucio Bernardini è stato stella del calcio professionistico, militando in Serie A e B con Perugia, Cagliari e Ascoli.

La famiglia ha sempre respirato sport. La tradizione motociclistica affonda le radici nel nonno soprannominato “El cavalino”, denominazione che Luca e Michele hanno scelto per battezzare il loro team. Anche Antonio, padre di Luca, dominava le gimkane locali, mentre persino Lucio si cimentò nel motociclismo prima di intraprendere la carriera calcistica.

Bernardini ha iniziato prestissimo con moto da strada e motocross. Dal 2012 ha abbracciato il sidecarcross correndo inizialmente con il figlio Marco per il Moto Club Baglioni, che ha sempre sostenuto le sue imprese sportive.

Nel 2015 padre e figlio stabilirono un altro primato curioso: furono l’unica coppia familiare in gara al Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni in Germania, contribuendo all’ottavo posto finale della selezione italiana.

Michele Pasqui lavora attualmente presso la Tiber Pack Spa di Sansepolcro. Il suo percorso sportivo iniziò nell’acqua con risultati di altissimo livello: tra i quattordici e diciannove anni conquistò due titoli italiani con il Canoa Club Città di Castello e raggiunse il quarto posto europeo con la nazionale.

A vent’anni decise di abbandonare la canoa per abbracciare il sidecarcross, iniziando l’avventura con Marco Bernardini. Il debutto internazionale arrivò nel 2019 al trofeo delle nazioni di Schwdlt, in Germania. Dopo alcuni anni iniziò la collaborazione con Luca, creando immediatamente un’intesa speciale che li ha portati ai vertici nazionali e internazionali.

La coppia ha già partecipato al trofeo delle nazioni a Guegnon in Francia e a Cingoli in Italia, dimostrando competitività costante e affiatamento crescente.

Il weekend olandese rappresenta l’apice di una carriera straordinaria per Bernardini, che a sessant’anni continua a sfidare i limiti dell’età nel motociclismo agonistico. La sua determinazione e la partnership con Pasqui incarnano i valori dello sport che rendono orgogliosa la comunità tifernate.

L’evento di Heerde sarà seguito con attenzione dalle famiglie e dai tifosi, sia dalle tribune che attraverso le trasmissioni televisive, per celebrare questo momento storico del motociclismo internazionale.