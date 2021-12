Basket Club Fratta La Bottega del Tartufo Umbertide insieme per il sociale

Basket Club Fratta e La Bottega del Tartufo Umbertide insieme per il sociale

È stato presentato presso il Museo di Santa Croce il calendario solidale 2022 che vede unite le due formazioni cestistiche umbertidesi militanti in Serie C Silver e in Serie A2. I fondi raccolti attraverso le vendita del calendario saranno devoluti in favore del Progetto Kreoo, portato avanti dalla Cooperativa La Rondine di Città di Castello.

Fonte: Comune di Umbertide

Kreoo è un progetto sperimentale socio-riabilitativo per giovani adulti disabili finalizzato all’integrazione e alla collaborazione con realtà associative e produttive nel quale viene usata la Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA).

La CAA è il termine usato per descrivere l’insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie che facilitano e aumentano la comunicazione in persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi, soprattutto il linguaggio orale e la scrittura. E’ quindi tutto quello che aiuta chi non può parlare a comunicare.

Alla presentazione del calendario hanno preso parte il sindaco Luca Carizia, l’assessore alle Politiche sociali, Sara Pierucci e i capitani del Basket Club Fratta e de La Bottega del Tartufo Umbertide, Filippo Venturelli e Federica Giudice. Erano presenti la responsabile del Progetto Kreoo Valentina Rossi insieme alle educatrici Agnese Coltrioli ed Elena Zanforlin.

“Quando si uniscono sport e sociale si fa sempre centro e voi lo avete dimostrato ancora una volta organizzando questa iniziativa – ha detto il sindaco Luca Carizia – Vedere uniti il Basket Club Fratta e La Bottega del Tartufo Umbertide per una causa così bella è motivo di grande soddisfazione. A voi vanno i più sentiti complimenti con l’auspicio che progetti come questo possano essere compiuti anche nei prossimi anni”.

Durante la presentazione i capitani Venturelli e Giudice insieme agli educatori della Cooperativa La Rondine hanno raccontato come è venuto alla luce il calendario. Nel corso di una serata al Pala Morandi cinque ragazzi del Progetto Kreoo (Gino, Enrico, Nizar, Matteo e Mirko), in un clima di gioia e di divertimento, si sono messi davanti all’obbiettivo del fotografo Manuele Martinelli per diventare i protagonisti dei 12 mesi del 2022 insieme alle cestiste e ai cestisti delle due formazioni.

Oltre alle foto dei ragazzi del Progetto Kreoo insieme alla giocatrici e ai giocatori, il calendario vede la presenza di frasi di grandi del basket e dello sport, come Kobe Bryant, Magic Johnson e Pietro Mennea, riportate nei simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa.

Da parte dei promotori dell’iniziativa è stato fatto un ringraziamento speciale all’Amministrazione Comunale di Umbertide, al fotografo Martinelli che ha offerto gratuitamente la sua professionalità, alla responsabile del Progetto Kreoo Valentina Rossi e agli educatori Agnese Coltrioli, Elena Zanforlin e Matteo Chierici.

Il calendario ha un costo di 10 euro e sarà venduto nel corso delle partite casalinghe del Basket Club Fratta e della Bottega del Tartufo Umbertide. Le copie possono essere prenotate contattando il numero 3356870117.

Di seguito i nomi degli atleti che hanno preso parte al calendario