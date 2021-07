Umbertide, il sindaco Luca Carizia sottoscrive il referendum per la riforma della giustizia

“I sei referendum promossi dalla Lega per la riforma della giustizia rappresentano una battaglia fondamentale a tutela dei cittadini e delle istituzioni. Si parla da anni di riforma del sistema giudiziario italiano, ora abbiamo la possibilità di cambiarlo e di renderlo ancora più giusto tutti insieme, partendo dall’appoggio importante dei cittadini”.

© Protetto da Copyright DMCA

Ad affermarlo è il sindaco leghista di Umbertide, Luca Carizia che ha firmato sei quesiti referendari promossi dal Carroccio. La raccolta firme, che durerà per tutta l’estate fino al mese di settembre, è mirata a sostenere i seguenti quesiti referendari: riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione del Decreto Severino. Anche a Umbertide si può firmare.

L’appuntamento è per il mercoledì e il sabato mattina in piazza Matteotti e il martedì e il giovedì pomeriggio presso la sede di via Garibaldi. Per tutte le informazioni è possibile restare aggiornati seguendo la pagina Facebook Lega Umbria-Umbertide.