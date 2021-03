Basket A2/F: Bottega Tartufo Umbertide attesa a San Giovanni Valdarno

Basket A2/F: La Bottega del Tartufo Umbertide attesa sul parquet di San Giovanni Valdarno Ad una settimana dalla sconfitta interna contro Selargius, per La Bottega del Tartufo Umbertide è prevista un’altra sfida di alto livello.

Sabato 27 alle 21, le ragazze di coach Staccini se la vedranno con la corazzata San Giovanni Valdarno. La classifica vede Umbertide, Selargius e San Giovanni Valdarno appaiate a 26 punti ed al terzo posto, con la PFU che ha una partita in meno delle altre due compagini. Paolocci e compagne dovranno rialzare subito la testa per cancellare la prestazione negativa di sabato scorso.

Niente è impossibile per le bianco-azzurre. Anche in questa stagione, nonostante il livello elevato del campionato, sono state numerose le soddisfazioni per il sodalizio umbertidese. Ogni qualvolta la squadra gioca con la giusta mentalità, nessuna avversaria può definirsi imbattibile. Dopo S.G. Valdarno, per la PFU sono previste due gare al Pala Morandi. Domenica 4 aprile alle 18 contro la Virtus Cagliari, mentre mercoledì 7 aprile alle 19:30 si disputerà il recupero contro Faenza.