Ballottaggio anche a Umbertide tra l’uscente Carizia e Anniboletti

Ballottaggio sarà anche a Umbertide tra il sindaco uscente Luca Carizia e Sauro Anniboletti. Carizia ha ottenuto il 43,82% e Anniboletti al 30,71%. Carizia, nato il 6 dicembre 1964, è laureato in Scienze Politiche all’UniPg ed è un ex informatore medico scientifico. Anniboletti è nato il 23 febbraio 1952, medico di medicina generale in pensione, ha ricoperto incarichi nel sociale e nello sport.

Dalle urne esce l’imprevisto successo della Lega e della sua lista satellite, Umbertide per Carizia Sindaco. Nel centrodestra FdI arretra di un bel po’ rispetto alle Politiche di settembre. Regge il Pd (a quota 23 per cento), in grossa difficoltà Umbertide Partecipa (4 per cento) e Riformisti Umbertide Cambia (sotto il 3 per cento). Dimezza rispetto all’ultima consultazione Alleanza Verdi e Sinistra: circa un punto e mezzo percentuale.

“Corrente” con circa il 12 per cento si candida a stampella del centrosinistra in ottica secondo turno. Sotto le aspettative Libera Il Futuro e Spazio Civico Comune del candidato Pier Giacomo Tosti, intorno al 6 per cento, mentre Patto 23 (forza nell’ordine del 5 per cento) tra due settimane sarà l’alleato cui il centrodestra non potrà dire di no. Arranca il M5s con un 3 per cento.

Affluenza al 69.81%, appena mezzo punto sotto quella del 2018.

“Andiamo al ballottaggio non solo forti del vantaggio di consensi con cui siamo stati premiati dagli elettori, ma anche forti del consenso espresso dagli umbertidesi per cinque anni di buon governo. Ciò è testimoniato non solo dal successo della mia lista, ma anche dal fatto che i tre assessori della Giunta che hanno governato per l’intera legislatura hanno ottenuto un ampio consenso personale. Un altro valore che ha inciso positivamente è stata l’unità della coalizione, perché abbiamo sempre ritenuto la compattezza del centro destra un valore da perseguire al di là di ogni personalismo. Questo giudizio positivo sul nostro operato ci dà ora la spinta per affrontare al meglio queste ulteriori due settimane di campagna elettorale, in cui ci comporteremo nel solco di questi anni: aperti al contributo delle migliori energie della città, a chiunque abbia idee e progetti per governare al meglio le sfide che ci attendono”. Commenta così il risultato delle elezioni al primo turno, il sindaco uscente Luca Carizia.