Baglioni e Puletti, il contatto con il territorio, la nostra grande peculiarità

Anche a Citerna si struttura il gruppo Lega. Ad annunciarlo il segretario cittadino Lega Città di Castello Giorgio Baglioni assieme a Manuela Puletti, a cui è stata affidata la gestione della nuova realtà.

“La Lega in Altotevere ha registrato grandi consensi anche alle ultime elezioni regionali confermandosi, quasi ovunque, primo partito – spiega Baglioni – Da qui la necessità e la volontà di radicarsi sempre più nel territorio. A Citerna ci sono delle persone che si sono messe a disposizione del partito e che con umiltà e determinazione, stanno portando avanti un ottimo lavoro, per questo assieme all’ On. Riccardo Augusto Marchetti abbiamo deciso di costituire un gruppo a tutti gli effetti che al momento, rimane sotto le dinamiche di Città di Castello, ma con una prospettiva futura di diventare autonomo. La forza della Lega è proprio la presenza sul territorio, una peculiarità che ci ha sempre contraddistinto e che ci ha permesso di crescere in maniera esponenziale”.

A coordinare il nuovo gruppo ci sarà Manuela Puletti, candidata donna dell’Altotevere alle ultime elezioni regionali. “Da tempo, assieme a Marco Castellari che mi ha preceduto e agli altri componenti del direttivo tifernate, stiamo lavorando sul territorio – ha precisato Puletti – dove c’è un gruppo di persone coese che vedono nella Lega di Matteo Salvini il vero cambiamento, un gruppo che ha contribuito in maniera importante, alla elezioni di Donatella Tesei Presidente.

Da qui vogliamo partire per strutturale il territorio altotiberino e dare sempre più punti di riferimento ai cittadini. Nella prospettiva di un percorso che potrebbe portare la Lega Citerna ad essere una sezione vera e propria, durante l’ultima riunione abbiamo individuato in Francesco Marconi e Francesca Etere le due figure che si occuperanno dell’organizzazione e del tesseramento in simbiosi con i responsabili tifernati Rachele Polidori e Marco Grosso. Presto – conclude Puletti – faremo dei gazebo informativi, mentre è già on line la nostra pagina Facebook Lega Umbria – Citerna, alla quale chiunque può scrivere per informazioni”