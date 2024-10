Autunno ricco di eventi a Città di Castello

Autunno ricco – Inizia un periodo di grandi eventi a Città di Castello, dove fino al 7 novembre 2024 si svolgeranno diverse manifestazioni nel centro storico. Il mercato settimanale e il mercato ortofrutticolo si trasferiranno nel parcheggio dello stadio comunale Bernicchi, mentre l’evento Retrò si svolgerà in piazza Garibaldi nelle edizioni di ottobre e novembre.

Dal 19 al 20 ottobre avrà luogo il Tiferno Comics Fest&Games 2024, seguito da Altrocioccolato, in programma dal 25 al 27 ottobre, e dal Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato dal 1 al 3 novembre. Per garantire il corretto allestimento di queste iniziative nelle piazze Matteotti, Gabriotti e Fanti, il comune ha deciso di trasferire il mercato settimanale nel parcheggio dello stadio comunale Corrado Bernicchi, situato in viale Europa. Gli ambulanti, che tradizionalmente espongono nelle piazze principali, installeranno i loro stand da giovedì 17 ottobre fino al 7 novembre.

Questo cambiamento ha come obiettivo principale quello di mantenere l’efficienza del commercio su area pubblica e ridurre al minimo i disagi per cittadini, commercianti e viabilità. Inoltre, il mercato ortofrutticolo, di norma ubicato nel parcheggio Raniero Collesi, si trasferirà nello stesso parcheggio dello stadio fino al 7 novembre. Anche gli operatori del mercatino agroalimentare del martedì si sposteranno, ma solo di qualche decina di metri, trovando una nuova collocazione di fronte ai giardini del Cassero in piazza Gabriotti, rimanendo lì fino al 5 novembre.

Per quanto riguarda l’evento Retrò, si prevede che le edizioni di domenica 20 ottobre e 17 novembre si svolgeranno in piazza Garibaldi, per evitare sovrapposizioni con la fiera delle merci di San Florido. Il Servizio Commercio del comune collaborerà con la Polizia Locale per garantire un’adeguata disposizione degli spazi riservati agli ambulanti, assicurando una sistemazione ottimale per tutti gli operatori commerciali coinvolti nei cambiamenti di sede.

La decisione dell’amministrazione comunale è stata adottata per favorire la continuità delle attività commerciali, facilitando l’accesso ai visitatori durante queste settimane ricche di eventi. Il coordinamento delle strutture sarà essenziale per minimizzare l’impatto delle manifestazioni sul commercio locale e per garantire la sicurezza e il buon funzionamento della viabilità.

Con l’inizio di questo autunno, Città di Castello si prepara a vivere un periodo intenso, dove cultura, commercio e tradizione si fonderanno per offrire un’ampia gamma di opportunità ai cittadini e ai turisti, rendendo il centro storico un punto di riferimento per eventi e iniziative. La partecipazione attiva della comunità e l’interesse per le manifestazioni previste rappresentano un elemento cruciale per il successo di questo autunno ricco di eventi.