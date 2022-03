Chiama o scrivi in redazione

Attività di controllo del territorio a Città di Castello da parte dei Carabinieri

Anche lo scorso fine settimana è stato caratterizzato da numerosi servizi e controlli, svolti dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello. I servizi preventivi, svolti su tutto il territorio della Compagnia, hanno visto circa 250 persone identificate ed oltre 80 esercizi commerciali ispezionati, in un contesto che non ha fatto rilevare particolari problemi. Criticità emerse però ancora una volta nell’abuso di sostanze alcoliche alla guida di autovetture, nei cui controlli è stato massimo l’impegno delle pattuglie, in conseguenza del quale sono state elevate sanzioni penali.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI PERUGIA

In tale settore i Militari dell’Aliquota Radiomobile:

hanno denunciato in stato di libertà un 26enne abitante in uno dei comuni limitrofi. L’uomo, fermato nella notte di sabato durante un controllo alla circolazione stradale nell’abitato di Città di Castello e sottoposto agli accertamenti di rito, è risultato con un tasso alcolemico quasi doppio rispetto al limite consentito. In relazione allo stato di ubriachezza, è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia con l’immediato ritiro della patente di guida.

Massimo è stato anche l’impegno per contrastare il consumo di sostanze stupefacenti.

Infatti:

Militari dell’Aliquota Radiomobile , nel pomeriggio dì venerdì durante un servizio perlustrativo nei pressi del parco pubblico del rione San Pio di Città di Castello, procedevano al controllo di un 19enne. Da subito il ragazzo si dimostrava agitato ed insofferente al controllo, tale comportamento metteva in allerta i militari che, dopo un’accurata perquisizione personale, rinvenivano sulla persona, una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana. I militari procedevano quindi al sequestro dello stupefacente ed a segnalare il giovane alla Prefettura di Perugia quale assuntore.

, nel pomeriggio dì venerdì durante un servizio perlustrativo nei pressi del parco pubblico del rione San Pio di Città di Castello, procedevano al controllo di un 19enne. Da subito il ragazzo si dimostrava agitato ed insofferente al controllo, tale comportamento metteva in allerta i militari che, dopo un’accurata perquisizione personale, rinvenivano sulla persona, una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana. I militari procedevano quindi al sequestro dello stupefacente ed a segnalare il giovane alla Prefettura di Perugia quale assuntore. Sempre i Militari dell’Aliquota Radiomobile, procedevano al controllo di un 43enne abitante in uno dei comuni confinanti, alla guida di una Renault mentre transitava in via Piero della Francesca nel comune di Città di Castello. I militari dopo un’accurata perquisizione personale e veicolare, rinvenivano una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Anche in questo caso la sostanza è stata sequestrata ed il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Perugia.

Ma le cattive condotte alla guida dei veicoli non riguardano solo l’uso di sostanze alcoliche, bensì anche violazioni comportamentali altrettanto pericolose, in tale ambito: