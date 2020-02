Atti vandalici, Lega, maggiore sicurezza per Città di Castello

Gli atti vandalici compiuti ai Frontoni lungo Viale Leopoldo Franchetti sono l’ennesima dimostrazione di come a Città di Castello serva una maggiore sicurezza. Ad affermarlo la Lega con il segretario cittadino Giorgio Baglioni che ricorda come nei giorni scorsi una panchina sia stata divelta e lanciata nel parcheggio sottostante centrando una macchina. “Questo è stato l’ultimo atto di una serie di gravi danni che ripetutamente vengono compiuti nell’area dei Frontoni, in cui vengono danneggiati sia il patrimonio pubblico che le auto parcheggiate, non è possibile continuare in questo modo, servono maggiori controlli per evitare che questi gesti si ripetano”. Prosegue il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Marco Castellari, “presenteremo un ordine del giorno in cui chiederemo alla giunta cosa intende fare per arginare questi fenomeni di vandalismo, che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini”.