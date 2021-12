Aspettando il Natale in Biblioteca sabato domenica attività bambini ragazzi

“Aspettando il Natale in Biblioteca”, sabato e domenica attività e giochi per bambini e ragazzi

“Aspettando il Natale in Biblioteca” è l’iniziativa in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca Carducci che si terrà sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021 a partire dalle ore 15.00 a Palazzo Vitelli a San Giacomo.

Fonte: Ufficio stampa

Comune di Città di Castello

Numerose sono le attività in programma, rivolte a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni, diversificate a seconda dell’età dei partecipanti: letture ad alta voce, laboratori creativi, giochi da tavolo. La partecipazione agli appuntamenti è gratuita, ma occorre prenotarsi via mail all’indirizzo biblioteca@comune. cittadicastello.pg.it entro le ore 13.00 di venerdì 10 dicembre (in caso di impossibilità a partecipare si chiede di annullare la prenotazione). Per informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca comunale Carducci al numero di telefono 075.8523171. Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid-19.

Per partecipare sarà obbligatorio esibire la certificazione verde (Green pass) per tutti coloro che abbiano compiuto 12 anni di età e indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento. La Biblioteca sarà aperta a partire dalle ore 14.30 per permettere la registrazione dei partecipanti.