ASM Terni, Michelini: “Giunta Bandecchi mette rischio posti lavoro”

ASM Terni, Michelini: “Giunta Bandecchi mette a rischio posti di lavoro”

ASM Terni – La candidata al Consiglio regionale dell’Umbria per il Partito Democratico, Letizia Michelini, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione della pubblica illuminazione di Terni, attualmente affidata ad ASM, la partecipata del Comune. Michelini critica la scelta della Giunta Bandecchi di revocare l’attuale piano di gestione a pochi giorni dalle elezioni regionali, introducendo il rischio di perdita di posti di lavoro per i dipendenti dell’azienda.

Dal 1960, ASM (partecipata al 55% dal Comune di Terni e al 45% dal privato Acea) ha gestito il servizio di illuminazione pubblica della città. Circa un anno fa, ASM aveva presentato un progetto di partenariato pubblico-privato, mirato a garantire un sistema di gestione efficiente e moderno. Tuttavia, la Giunta Bandecchi ha recentemente deciso di bloccare questo progetto, annunciando una nuova gara aperta a tutti gli operatori del mercato. Questo approccio, volto a promuovere la concorrenza, mette la partecipata cittadina alla pari con altri fornitori.

Michelini esprime la sua preoccupazione per il futuro lavorativo dei nove dipendenti di ASM attualmente assegnati al servizio di illuminazione, lamentando l’assenza di una clausola sociale per tutelare i lavoratori in caso di perdita della gestione da parte della partecipata. “Nel caso in cui ASM non riuscisse ad aggiudicarsi nuovamente il servizio – afferma Michelini – questi dipendenti potrebbero trovarsi senza lavoro”.

Punti chiave del rischio per i lavoratori:

Assenza di clausola sociale: la delibera della Giunta non prevede protezioni per i dipendenti in caso di perdita della gestione del servizio.

Gara aperta: il servizio di illuminazione potrebbe passare a un altro operatore, esponendo ASM alla concorrenza esterna.

Precedenti di esternalizzazione: secondo Michelini, l’attuale governo cittadino ha già mostrato inclinazione ad aprire servizi comunali ad aziende esterne.

La critica di Michelini si estende a esempi recenti di apertura al mercato esterno da parte della Giunta Bandecchi, come l’introduzione dell’ecoisola informatizzata di Interwaste, installata vicino al palazzo Spada senza una gara pubblica. In parallelo, Michelini osserva che sei ecoisole, già finanziate attraverso i fondi del PNRR e destinate a migliorare la raccolta differenziata a Terni, sono ancora in attesa delle necessarie autorizzazioni.

“Questo modello di gestione – sottolinea Michelini – non offre garanzie ai lavoratori e sembra favorire l’ingresso di aziende non locali, con scarsi benefici per i dipendenti del territorio”. La candidata esprime quindi il timore che la decisione della Giunta Bandecchi di aprire a una gara su scala nazionale per il servizio di illuminazione possa far perdere a ASM la gestione, eliminando così la stabilità per i lavoratori coinvolti.