Arte partecipata illumina l’Ospedale di Comunità tifernate

Framework dona “L’Alba su Flora” a Usl Umbria 1

Un gesto di forte valore simbolico e comunitario ha arricchito l’Ospedale di Comunità di Città di Castello, parte del presidio dell’Usl Umbria 1. L’associazione culturale Framework ha consegnato l’opera collettiva “L’Alba su Flora”, frutto di un percorso creativo nato durante l’iniziativa “Fiori in Città”, promossa dai commercianti del centro storico.

La cerimonia di consegna si è svolta lunedì, con la presenza dei vice presidenti Riccardo Rossi e Francesco Polchi, dell’art director Andrea Bacalini e dell’artista Federico Martinelli. A ricevere il dipinto sono stati Silvio Pasqui, direttore del Presidio ospedaliero Alto Tevere, e Daniela Felicioni, direttrice del Distretto Alto Tevere, affiancati dal personale sanitario. Ha partecipato anche Valchiria Do’, amministratore unico di Farmacie Tifernati.

I vertici sanitari hanno sottolineato come l’opera contribuisca a rendere più accoglienti gli ambienti, offrendo un messaggio di serenità e rinascita ai pazienti. Framework ha rimarcato l’intento di ringraziare il personale sanitario per la dedizione quotidiana, ribadendo il valore dell’arte partecipativa come strumento di vicinanza e riconoscenza.

Il progetto ha coinvolto cittadini di ogni età, con particolare attenzione ai più giovani, che hanno utilizzato stencil e impronte vegetali per comporre un paesaggio dai toni vividi. Al centro, la figura mitologica di Flora, colta nell’attimo che precede il risveglio primaverile, diventa simbolo di speranza per chi affronta un percorso di cura.

A completare l’opera, il contributo del corniciaio Gabriele Mazzocchi, che ha donato la cornice, integrando la visione di un progetto pensato per un luogo di guarigione. L’iniziativa conferma il legame tra comunità e servizi sanitari, trasformando un gesto artistico in un segno concreto di solidarietà.